El Palacio de la Zarzuela desmiente una importante información sobre la salud de Letizia Ortiz

Esta semana la salud de Letizia Ortiz se ha convertido en noticia ya que ha circulado información que sugiere que podría pasar por el quirófano en los próximos días. Por lo que este tema ya ha dado la vuelta a toda España así como a los seguidores de la royal.

La reina Letizia se dio cita este martes al acto de clausura de la XVI convocatoria de Euros de tu Nómina, un programa del Banco Santander, en donde coincidió con la periodista Belén Esteban, quien contó que tras su encuentro con la royal esta le habría dicho que iban a operarla debido a la lesión que tiene en el pie.

“Cuando la he visto con las playeras nos hemos dado dos besos, le he preguntado cómo está del pie y me ha dicho: ‘me tienen que operar'", aseguró Esteban. Sin embargo, el alboroto que ha causado esto asunto ha sido tal que el Palacio de la Zarzuela salidó a pronunciarse al respecto para aclarar la situación y acabar de una vez con todas estas especulaciones.

¿Letizia Ortiz será operada para curar su lesión en el pie?

La Casa Real desmintió que la reina Letizia vaya a ser operada Getty Images

Después de haber salido a la luz esta información, la revista Semana se puso en contacto con la Casa Real Española, la cual negó rotundamente al que la reina Letizia tenga que someterse a una operación para aliviar su molestia.

Incluso, la misma publicación señaló que en la Zarzuela no se tiene contemplado que la royal de 51 años vaya a pasar por el quirófano los próximos días y que, al parecer, la madre de la princesa Leonor continúa “recuperándose de su fractura en una de las falanges de su pie derecho con un intenso plan de rehabilitación”.

Recordemos que hace un mes, la esposa de Felipe VI sufrió un accidente doméstico en Palacio, lo que le provocó la fractura del dedo de un pie. Por lo cual, desde entonces, la consorte ha tenido que cambiar los altos tacones por las zapatillas deportivas.

En su llegada a Guatemala, a Letizia Ortiz se le vio bajar con dificultad la escalerilla del avión a causa de la lesión en su pie Carlos Alvarez/Getty Images

Aunque cabe resaltar que esta lesión no le ha impedido seguir con las actividades de su agenda ya que, incluso, la semana pasada realizó su tradicional viaje de cooperación internacional, el cual este año tuvo como destino a Guatemala.

De hecho, durante este breve viaje se le vió a Doña Letizia bajar con dificultad de la escalerilla del avión y caminar con cierta cojera tras su arribo al país centroamericano. Sin embargo, siguió con normalidad con sus compromisos en esta cita internacional.