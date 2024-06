Murió Pato Levy, el hijo de Talina Fernández: esto es lo que se sabe

Durante la mañana de este lunes 10 de junio, la periodista Mara Patricia Castañeda, confirmó la noticia de la muerte a los 53 años del hijo menor de la fallecida conductora Talina Fernández, Gerardo Patricio Levy Fernández, quien pereció a tan solo dos semanas de cumplirse el primer aniversario luctuoso de su madre, quien falleció el 28 de junio de 2023.

El vástago de la ‘Dama del buen decir’, conocido en el ámbito del espectáculo como ‘Pato’ Levy, había reportado previamente a la prensa sobre sus problemas de salud y sobre su falta de solvencia para someterse a una operación que le hubiera ayudado a curarse.

¿De qué murió el hijo de Talina Fernández?

Eran varios los padecimientos que aquejaban la salud de Pato Levy @patolevy

De acuerdo a lo informado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, en su canal de Youtube, Pato Levy, murió de un infarto fulminante, al igual que su hermana, Mariana Levy, 2005.

Según palabras del mismo Patricio, desde hace tiempo padecía una arritmia que le impedía tener una salud cardiaca plena y le provocaba, a su vez, la retención extrema de líquidos, algo que lo mantenía preocupado.

En enero pasado, ‘Pato’ Levy reveló que estaba a la espera de una hospitalización pues presentaba problemas en el corazón.

“Aquí en cardiología, viendo si me internan. Mi corazón está muy mal”, dijo a principios del año a un programa de espectáculos.

Igualmente, en aquella ocasión, Pato confesó que sus problemas de salud se detonaron tras el fallecimiento de su madre.

La muerte de Pato Levy se suscita a dos semanas de haberse cumplido un año del fallecimiento de Talina Fernández @patolevy

Por otro lado, en la celebración de su cumpleaños 50, al que aún acudió su madre, confesó ante la prensa que desde su nacimiento padecía una enfermedad denominada “porfiria aguda intermitente”.

“No lo había contado pero tengo otra enfermedad en la sangre que se llama porfiria aguda intermitente, me la detectaron hace 6 años aunque naces con ella, es inmunológica y no tiene cura, incluso mucha gente se muere de ella. La mía ahí la sobrellevo, no hay nada que pueda hacer contra ella, nada más cuando me entran unos dolores de estomago terribles, me tengo que meter al baño con agua hirviendo en una tina y eso me ayuda muchísimo a alivianar el dolor”.

¿Quiénes son los hijos de Pato Levy?

Patricio tuvo dos hijos, Juan y Pedro, quienes viven en Querétaro y, a diferencia de su abuela y su tío ‘Coco’, se mantienen alejados de la vida pública.