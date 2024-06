El difícil reto al que se enfrenta Leonor de Borbón lejos de la Familia Real y del Palacio de la Zarzuela

Al ser la heredera al trono de España, Leonor de Borbón lleva consigo una serie de funciones y responsabilidades muy distintas a las de cualquier otro adolescente de su edad, y las cuales son más evidentes ahora que ha comenzado una nueva etapa en su vida.

De hecho, en el último año su rutina ha cambiado por completo, sobre todo por el inicio de su formación militar en agosto pasado. Esto le ha valido tener que enfrentarse a nuevos obstáculos en solitario, ya que, ahora, se encuentra lejos de la Familia Real Española y del Palacio de la Zarzuela.

¿Cuál es el obstáculo al que se enfrenta Leonor de Borbón?

Según lo que apunta un sector de la prensa, su posición como princesa es uno de los retos más grandes para Leonor, pues ello hace que no siempre pueda comportarse de manera natural y estar en calma, ya que el saberse la próxima reina de España hace que ello sea más difícil.

Las responsabilidades como princesa heredera le pesarían a Leonor de Borbón, según la prensa española Getty Images

Incluso, presuntas fuentes cercanas a la joven royal revelaron al sitio Monarquía Confidencial que, en los últimos meses, las obligaciones que se le atribuyen como heredera es algo que le ha pesaría bastante.

También, la misma publicación señala que la primogénita de los reyes “nunca baja la guardia” y que “quiere tratar con la gente de tú a tú y a veces cree que puede ser juzgada”. Unas declaraciones que dejarían ver lo difícil que podría ser para ella ser la futura jefa de Estado.

Por otro lado, la revista Lecturas sugiere, a partir de fuentes cercanas a la princesa, que “de no ser por el equipo de seguridad, nada la distinguiría de los demás”. Aunque en cualquier caso, seguramente, para ella no debe ser fácil transitar la adolescencia a sabiendas que su futuro ya está marcado y que no podrá elegir otro rumbo que no sea convertirse en reina.

Los planes de la princesa Leonor para sus vacaciones de verano

La princesa Leonor viajaría con sus amigos parte de sus vacaciones de verano Getty Images

Por otro lado, la citada revista española sugiere que este año la joven de 18 años podría pasar parte de sus vacaciones de viaje con sus amigos. El primer destino sería la playa de La Barrosa, cerca de Conil de la Frontera y también estaría cerca de Rota. Aunque se habla, además, de una urbanización en Cabo de Palos, en Cartagena.

Luego de estos días con sus amistades, se espera que Leonor regrese a Zarzuela con Felipe VI y Letizia Ortiz, para después viajar a Mallorca y hospedarse en el Palacio de Marivent con su familia, tal y como lo hacen cada año.