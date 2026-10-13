La reina Letizia y el rey Felipe VI llegan a Ceuta: primeras FOTOS de su histórica visita

La reina Letizia y el rey Felipe VI ya están en Ceuta. Este martes 13 de octubre, los monarcas comenzaron una visita oficial que ha despertado una gran expectación entre los habitantes de la ciudad autónoma, quienes se congregaron desde primeras horas de la mañana para recibirlos.

La llegada marca un momento histórico para la monarquía española: es la primera visita oficial de Felipe VI y Letizia a Ceuta desde que el rey ascendió al trono en 2014. El viaje también contempla una estancia en la ciudad y una posterior visita a Melilla, prevista para el miércoles 14 de octubre.

Así fue la llegada de la reina Letizia y el rey Felipe VI a Ceuta

Los Reyes aterrizaron en el helipuerto de Ceuta alrededor del mediodía y se trasladaron al centro de la ciudad para comenzar su agenda institucional. A su llegada, una multitud los esperaba entre banderas de España, aplausos y mensajes de bienvenida.

La Plaza de África y la Gran Vía se convirtieron en los principales puntos de encuentro para los ciudadanos que querían ver de cerca a Felipe VI y Letizia. Durante el recorrido, ambos se acercaron al público, estrecharon manos y dedicaron tiempo a saludar a las personas que se habían reunido para recibirlos.

De acuerdo con los reportes de la jornada, los monarcas estuvieron más de media hora en contacto directo con los asistentes, entre fotografías, saludos y breves conversaciones. La visita ha generado una amplia cobertura mediática por su relevancia institucional y por el carácter inédito que tiene para el reinado de Felipe VI.

La reina Letizia y el rey Felipe VI visitaron el Ayuntamiento de Ceuta el 13 de octubre de 2026, como parte de su primera visita oficial a la ciudad autónoma durante su reinado. Getty Images

La primera visita oficial de Felipe VI y Letizia a Ceuta como Reyes

Aunque otros miembros de la familia real española habían visitado Ceuta anteriormente, este desplazamiento tiene un significado particular: es la primera vez que Felipe VI y Letizia realizan una visita oficial a la ciudad autónoma desde la proclamación del monarca en junio de 2014.

La Casa Real explicó que uno de los objetivos de la jornada es trasladar el apoyo de la Corona a las instituciones y a la sociedad ceutí. El programa incluye encuentros con las autoridades locales y representantes de distintos sectores de la población.

La visita se produce después de la crisis migratoria registrada a finales de julio, un episodio que tuvo un fuerte impacto en la ciudad y que ha marcado el contexto social y político de los últimos meses.

En su recorrido por Ceuta, la reina Letizia y el rey Felipe VI visitaron el Ayuntamiento como parte de una jornada histórica para la ciudad autónoma, marcada por el recibimiento de sus habitantes. Getty Images

La agenda de los Reyes en Ceuta: los actos que tendrán este 13 de octubre

Tras el recibimiento, Felipe VI y Letizia tienen previsto reunirse con las principales autoridades de Ceuta en el Ayuntamiento y participar en encuentros institucionales con representantes de la sociedad civil.

La agenda también contempla una visita al colegio público Vicente Aleixandre, donde se promueve la convivencia en un entorno multicultural, y un acto ecuménico en el cementerio de Sidi Embarek en recuerdo de las personas fallecidas en el mar los días 30 y 31 de julio.

La jornada concluirá con un encuentro con representantes de diferentes colectivos de la sociedad ceutí. Además, los Reyes pernoctarán en la ciudad antes de continuar su viaje a Melilla al día siguiente.

La visita de los Reyes de España a Ceuta marca un hito en el reinado de Felipe VI. Durante su recorrido por la ciudad autónoma, el monarca y la reina Letizia cumplieron con una agenda institucional que incluyó una visita al Ayuntamiento. Getty Images

Felipe VI y Letizia viajarán a Melilla el miércoles 14 de octubre

La visita a Ceuta forma parte de un viaje institucional que continuará en Melilla. Se trata de un desplazamiento especialmente significativo, pues ningún jefe del Estado español había visitado oficialmente ambas ciudades autónomas desde el recorrido que realizaron el rey Juan Carlos I y

la reina Sofía en 2007.

Con esta visita, Felipe VI y Letizia buscan reforzar el contacto de la Corona con las instituciones y los ciudadanos de ambos territorios. Las imágenes de su llegada a Ceuta muestran una jornada de gran expectación, marcada por los saludos a pie de calle y el interés de los habitantes por encontrarse con los monarcas.