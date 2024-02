La trágica historia del segundo embarazo de Meghan Markle, antes de ser madre de la princesa Lilibet

Casi la mayoría del tiempo pareciera que la vida de Meghan Markle tiene tintes de ensueño: pasar de ser una famosa actriz a estar casada con quien solía ser uno de los solteros más asediados por pertenecer a la realeza británica; actualmente tener una bella familia de cuatro; vivir de manera independiente en Estados Unidos; y tener un círculo social lleno de famosos no suena nada mal.

Sin embargo, pocos saben sobre los difíciles pasajes que ha tenido que enfrentar la ahora duquesa de Sussex para poder proyectar su actual imagen de empoderamiento y alegría.

Uno de dichos episodios de tragedia que ha tenido que padecer Meghan Markle se trata de su segundo embarazo, el cual no pudo concretarse debido a un aborto espontáneo, según lo relatado por ella misma en un artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times.

Antes de embarazarse de la princesa Lilibet la duquesa de Sussex sufrió un aborto espontáneo

Meghan Markle se confiesa sobre la pérdida de su segundo bebé

En el artículo titulado “Las pérdidas que compartimos”, Meghan Markle confiesa lo difícil que fue para ella y el príncipe Harry enfrentar la pérdida del bebé que hubiera sido el segundo de su matrimonio, después de haber tenido al príncipe Archie en mayo de 2019.

“Después de cambiarle el pañal [a Archie], sentí un calambre agudo. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos, la alegre melodía contrastaba fuertemente con mi sensación de que algo no estaba bien”, escribió en el artículo de 2020. “Lo supe, mientras me aferraba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo”, relató emotivamente la duquesa en su escrito.

“Un dolor casi insoportable experimentado por muchos, pero del que pocos hablan”, es como describió la duquesa a su pérdida.

Meghan Markle volcó todo su dolor en un artículo publicado en The New York Times Getty Images

Meghan Markle, duquesa de Sussex llama a hacer conciencia sobre los abortos espontáneos

“En el dolor de nuestra pérdida, mi marido y yo descubrimos que en una habitación de 100 mujeres, de 10 a 20 de ellas habían sufrido un aborto espontáneo. Aun así, pese a lo asombrosamente común que es este sufrimiento, esta conversación sigue siendo tabú, plagada de vergüenza (injustificada), y perpetuando un proceso de luto solitario”, continuó la es actriz en su estremecedor texto, dando a entender su preocupación por dar visibilidad a este tipo de duelos.

“Sentada en una cama de hospital, viendo cómo el corazón de mi marido se rompía a medida que intentaba sujetar los trozos destrozados del mío, me di cuenta de que la única manera de empezar a recuperarse era preguntar: '¿Estás bien’?”, concluyó la ex royal, quien ahora parece sentirme recuperada, gracias a la motivación que le brindan sus dos pequeños, Archie y Lilibet, ella nacida después de la terrible pérdida.