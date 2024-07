Las 3 claves de la reina Letizia para combinar vestidos midi y lucir siempre elegante

Sin duda, las últimas semanas han sido de lo más movidas para los miembros de la Familia Real Española, quienes se muestran más unidos que nunca, en medio de toda una etapa de cambios para Leonor de Borbón, quien, como una heredera joven no para de acumular nuevas experiencias en su haber. Sin embargo, aunque la princesa de Asturias ha resultado la protagonista de cada uno de los actos de la Corona, su madre Letizia Ortiz, no deja de deslumbrar con sus sofisticados looks, convirtiéndose en otra protagonista de las jornadas.

Gracias a su gran sentido de la moda y a su magnífico radar para la elegancia, a sus 51 años, la reina Letizia ya se clasifica como el referente por excelencia de la moda para las mujeres +40, en especial cuando se trata de buscar inspiración para combinar vestidos midi, los cuales resultan una de las piezas que mejor sabe lucir la ex periodista.

Letizia Ortiz no para de sorprender con su elegante forma de combinar vestidos Getty Images

De esta manera, siguiendo las pautas que la consorte ha marcado en sus atuendos durante sus últimas apariciones, te presentamos las 3 claves para combinar vestidos midi y lucir como toda una royal, siempre elegante.

¿Cuáles son las claves de Letizia Ortiz para combinar vestidos midi?

El calzado adecuado

Si en algo hemos puesto especial atención en los últimos looks de Letizia es en su calzado, el cual recientemente ha ido cambiando radicalmente de estilo, debido a la fractura que aquejó por meses el pie derecho de la consorte.

Así, la reina demostró que una pieza clave para lograr integrar cualquier atuendo son los zapatos.

Letizia Ortiz comprobó que incluso con calzado bajo puedes lucir elegante Casa Real

Ella específicamente dio prueba de que un vestido midi siempre luce bien con stilettos estilo sandalias. Aunque el calzado plano tipo flat, nunca es tampoco una mala idea.

Mantén tus looks simples

Otra estrategia infalible de la esposa de Felipe VI para lucir siempre elegante con vestidos midi es reducir las fórmulas de estilo a su mínima expresión. Es decir, cediendo todo el protagonismo a la pieza principal del outfit y añadiendo un solo accesorio, es casi imposible fallar en la tarea de proyectar tu versión más sofisticada.

Para muestra de ello basta con voltear a mirar al atuendo que Doña Letizia modeló en la reciente entrega de los Premios Princesa de Girona, el cual se conformó únicamente de tres elementos: un vestido midi con caída en campana, un clutch negro ‘Bimba 1’ y un par de pendientes ‘Falling Jasmine’, todas piezas firmadas por Carolina Herrera, la diseñadora favorita de Su Majestad.

La reina Letizia no complica sus looks y los piensa con pocos accesorios Casa Real

Los estilos de cabello suelto nunca fallan

Por último, en cada uno de sus más recientes outfits, la reina Letizia ha mostrado una imagen coqueta y elegante, elevada por un beauty looks con cabello suelto.

Los vestidos midi siempre combinan bien con peinados sueltos, según la reina Letizia Borja B. Hojas/Getty Images

A diferencia de la princesa Leonor, quien suele llevar recogidos más frecuentemente, la esposa del rey Felipe demuestra que llevar la melena suelta y con ondas naturales siempre resulta el complemento perfecto de cualquier vestido midi, no importa cuál sea la temporada.