Las 5 costumbres de la familia real española a las que reina Letizia se negó al integrarse al reino

“Letizia juega a la izquierda (lo es de corazón, antimonárquica, anticatólica, comunista, etc.), siempre lo ha sido y yo la he querido igual porque las tendencias políticas (salvo mi línea roja) en las relaciones personales me son indiferentes. La conozco profundamente después de largos años de ser un poco de todo”, fue así como Jaime del Burgo describió a la reina consorte de España en uno de sus controversiales mensajes publicados en X.

Aunque pareciera ser una acusación fuerte por parte del ex marido de Telma Ortiz, dicho retrato podría resultar verdadero si se ponen en balance todas las costumbres de los Borbón a las que Letizia se muestra renuente.

En medio de la coyuntura, resulta preciso mencionar todas aquellas tradiciones milenarias ante las cuales Ortiz Rocasolano muestra rechazo, ya que varios de los planteamientos que buscan explicar el origen de la campaña para manchar la imagen de la reina señalan a sus suegros como los operadores de los hilos y el hecho de no acotarse a los protocolos de la Familia Real podría ser una de las causas por las cuales Letizia se pudo haber ganado el desprecio de su familia política.

Los 5 rituales de los Borbón de los que Letizia Ortiz se ha negado a participar

Letizia Ortiz no acude a la Misa de Pascua junto a la Familia Real

Concordando con el adjetivo “anticatólica” que Jaime del Burgo le atribuye a Letizia Ortiz, la reina se niega actualmente a acudir a la tradicional Misa de Pascua de la Palma, a la que suelen acudir anualmente sus suegros el rey emérito Juan Carlos y Sofía de Grecia.

Reciente a su adhesión al reino, Ortiz solía asistir al servicio. Sin embargo, conforme pasó el tiempo decidió dejar de acudir poco a poco hasta que su presencia ya no fuera notable en las más recientes ediciones del mencionado ritual católico.

Doña Letizia no se persigna

Otro aspecto que confirmaría la naturaleza “anticatólica” de la reina sería el hecho de que comúnmente no se le observa persignándose al entrar a una iglesia.Dicha actitud también iría en contra de los valores institucionales de la monarquía, por lo cual se ha cedido en ocasiones especiales como su audiencia con boda y su audiencia con el Papa Benedicto XVI.

La reina Letizia no brinda con la familia

La experiodista no bebe alcohol, por lo que en cada uno de los brindis de la familia, como el ofrecido en honor de la princesa Leonor por sus 18 años de edad, Letizia solo realiza el movimiento y la celebración. Así mismo finge beber de la copa, chocando sus labios con el borde, pero sin ingerir el líquido.

Juan Carlos I no han incluido a Letizia en el saludo secreto de la familia

La dinastía Borbón cuenta con un saludo milenario, el cual es replicado entre ellos de manera curiosa. Sin embargo a Letizia no se le incluye en su reproducción, ni siquiera con su esposo.

De acuerdo con el diario La Vanguardia, este tipo de saludo se trata de un gesto habitual entre padres e hijos creyentes, lo que podría explicar la razón por la cual se excluye a la madre de la heredera al trono.

Letizia Ortiz detesta esquiar

Contrario a los dotes en el desplazamiento en nieve recientemente demostrados por la princesa Leonor en Astún, Letizia se niega a practicar esquí y a acudir a los viajes que contemplan la realización de esta actividad.