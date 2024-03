¿Mary de Dinamarca, una reina ausente? El dato que encendió las duras críticas de los daneses

Mary de Dinamarca está de nuevo en el ojo de la polémica tras revelarse un nuevo dato sobre su agenda institucional, el cual indica que se ha tomado bastantes días de vacaciones desde que se convirtió en reina consorte, lo que ha generado bastantes críticas por parte de los daneses.

De acuerdo con este dato, la nuera de Margarita II se tomó más de cuarenta días sin compromisos reales desde que ascendió al trono junto con su marido, el rey Federico, según informó la web danesa SE og HØR. Mientras que esto ha provocado la molestia del pueblo danés, pues no entienden por qué su nueva reina ha presidido muy pocos eventos.

La escasa agenda de la reina Mary

Recordemos que el pasado 14 de enero se dio la proclamación de Mary y Federico como los nuevos reyes de Dinamarca, la cual tuvo lugar en el Palacio de Christiansborg; sin embargo, desde esa fecha y hasta el pasado 12 de marzo, el mencionado portal arrojaba unas cifras que daban cuenta de los escasos compromisos que ha tenido.

Mary de Dinamarca se ha tomado 44 días libres desde que se convirtió en reina consorte Getty Images

La citada web danesa decía que, en ese lapso de tiempo, la reina Mary ha disfrutado de un total de 44 días libres. Un número que a los ciudadanos les ha molestado bastante, sobre todo si tomamos en cuenta que su anterior monarca siempre estuvo trabajando hasta el último día de su reinado.

Así que, si tomamos como referencia estas cifras, podemos contabilizar que en el mismo periodo la madre del príncipe Christian solo participó en 4 actos oficiales. Un dígito que todavía resulta más escandaloso y que deja en evidencia su escasa agenda.

Y aunque después de la última fecha mencionada se ha dejado ver en otros eventos, todavía podemos considerar que son pocos los compromisos a los que acude desde que ostenta el título de reina de Dinamarca.

Mary y Federico se convirtieron en los reyes de Dinamarca el pasado 14 de enero Instagram @detdanskekongehus

Mientras que esta situación nos indica que la esposa del rey danés ha brillado más por su ausencia. Cosa que ha generado también que se debata su poco compromiso con la corona y con sus obligaciones reales.

Aunque, si hay algo que podemos rescatar de sus pocas apariciones es su armario y estilo, pues en cada una de ellas ha impresionado con sus looks, pasando por una glamurosa falda vintage confeccionado en capas de lentejuelas que recién le vimos en una cena de gala, hasta sus increíbles botas grises over the knee que lució hace tres semanas.