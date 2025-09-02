Meghan Markle comparte fotos de Archie y Lilibet en el set de With Love, Meghan y causa furor su melena pelirroja

Meghan Markle demuestra que la maternidad y la vida profesional pueden ir de la mano. La duquesa de Sussex compartió imágenes de Archie y Lilibet jugando en el set de su serie de Netflix, ‘With Love, Meghan’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue la hermosa melena pelirroja de Archie Y Lilibet, dejando claro que el parecido con su padre, el príncipe Harry, es innegable.

Meghan Markle comparte las primeras fotos de Archie y Lilibet en el set de With Love, Meghan

El pasado 1 de septiembre, Meghan dio un vistazo al detrás de cámaras de su serie de estilo de vida que se transmite en Netflix desde el pasado 26 de agosto, y por primera vez vimos cómo es para ella trabajar mientras cuida de sus hijos.

“Filmar la segunda temporada de ‘With Love, Meghan’ fue más divertido de lo que imaginan. ¿Parte de cómo mantuvimos viva la onda? La música”, escribió Meghan junto a una serie de fotos, que incluía una lista de reproducción de las canciones que puso en el set.

“Entre preparativos, ponía una canción de mi teléfono, ¡y hoy quería compartir algunas de mis favoritas que siempre tengo en rotación! ¡Agrégalas a tu lista de reproducción, dale al modo aleatorio y disfrútalas! ¡Feliz fin de semana del Día del Trabajo! ¡Que trabajen duro y se diviertan mucho!”, continuó.

En algunas de las imágenes, se pueden ver a Archie y Lilibet, aunque sin mostrar su rostro, solo su hermoso pelo de color pelirrojo dejan claro su gran parecido con el príncipe Harry.

La maternidad de Meghan Markle

En una pasada entrevista con la revista People, Meghan habló de lo mucho que disfruta que sus hijos vean cómo trabaja y cómo ha cuidado su hogar para mantenerlo privado para ellos.

"¡Archie hizo la clausura de la filmación! Fueron momentos muy dulces. También venían con mi esposo a visitarme al set, y me encantaba que mis hijos pudieran verme trabajar, apreciar el equilibrio y comprender lo que mamá hace y trabaja para crear y compartir”, dijo. “Fue realmente especial porque, hasta entonces, no me habían visto trabajar”.

