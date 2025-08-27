La sorprendente razón por la que el príncipe Harry no aparece en la segunda temporada de With Love, Meghan

El pasado 26 de agosto, se estrenó en Netflix la segunda temporada de ‘With Love, Meghan’, la miniserie que muestra el estilo de vida de la duquesa de Sussex, y donde además comparte algunos detalles de los momentos más significativos de su vida.

A lo largo de varios episodios, Meghan reveló algunos de los momentos más importantes que ha vivido junto al príncipe Harry; sin embargo, el hijo menor de Lady Di, no apareció en cámara, como ocurrió durante la primera temporada.

¿Por qué el príncipe Harry no aparece en la segunda temporada de With Love, Meghan?

Un miembro del equipo de producción de la serie de Meghan Markle, compartió con la revista People que el príncipe Harry se quiso mantener alejado de las cámaras para darle mayor protagonismo a su esposa.

Además, explicó que fuera de cámara, se mantuvo presente para manifestar su apoyo incondicional al proyecto de la duquesa.

“Siempre que Harry visitaba el set, era muy educado y amigable, pero estaba claro que quería que este fuera el momento de Meghan para brillar”.

With Love, Meghan no se filmó en la casa de Meghan Markle y el príncipe Harry

Otro dato interesante, es que la serie no ha sido filmada en el hogar de los duques de Sussex, la casa que comparten en Montecito, California, se ha mantenido alejada del set de filmación.

Durante una entrevista con People, Meghan explicó la razón de que todo se haya realizado en una propiedad cercana a su hogar.

“Quería proteger ese refugio. Somos una familia muy unida y me encantan esos momentos: acostar a Lili para la siesta, almorzar juntos, disfrutar de un momento sagrado juntos al final del día”, dijo Meghan. “Nuestra cocina es donde mamá cocina para la familia, y con un equipo de más de 80 personas, ¡es mucha gente en casa!”, añadió.

Aunque Meghan es la protagonista de esta serie, no ha dudado en compartir bellos momentos familiares, habla de los gustos de su esposo y cómo la conquistó, así como lo mucho que disfruta siendo la madre de Archie y Lilibet.

