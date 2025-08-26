Las revelaciones más impactantes de Meghan Markle en la segunda temporada de ‘With Love, Meghan’ en Netflix

Meghan Markle está de regreso con más novedades e historias en la segunda temporada de With Love, Meghan, y desde su cocina, la duquesa de Sussex comparte historias personales y sinceras sobre su vida en California junto a su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos Archie y Lilibet.

Las revelaciones de Meghan Markle en With Love, Meghan

En muchos de los capítulos de la segunda temporada de la serie de estilo de vida, la duquesa de Sussex comparte algunos de los momentos más emotivos que ha vivido junto a su esposo y algunas de las complicaciones más dolorosas de su faceta como madre.

¿Cómo le propuso matrimonio el príncipe Harry a Meghan Markle?

Meghan recuerda haber asado un pollo para Harry, el día en que le propuso matrimonio, pero las cosas no salieron del todo bien.

“Todavía tenía muchos problemas con la conversión de Celsius a Fahrenheit”, dice. “Esa noche preparé un pollo horrible. De verdad, terrible. Así que la cuestión es que puedes preparar un pollo horrible, y alguien aún así va a agradecer la atención”.

El dolor de estar lejos de Archie y Lilibet durante el funeral de la reina Isabel II

Meghan reflexionó sobre el momento particularmente difícil que vivió lejos de Archie y Lilibet durante 17 días en septiembre de 2022.

En declaraciones a Tan France, recuerda la angustia de ese periodo: “El tiempo máximo que pasé sin estar con nuestros hijos fue de casi tres semanas. No me encontraba bien”.

En ese momento, ella y el príncipe Harry ya estaban en Europa participando en eventos benéficos, y el fallecimiento de la reina prolongó su estancia en el Reino Unido mientras sus hijos, Archie y Lilibet permanecían en California.

¿Meghan Markle espera a su tercer hijo?

En uno de los momentos más divertidos de la temporada, Meghan bromea sobre un tercer hijo “secreto”. Mientras crea joyas de flores para el mes de nacimiento con Chrissy Teigen,

Meghan dice: “Miles y Archie eran como lirios de los valles. Y ‘Honsworth’, este”.

Chrissy parpadea: “¿Tienes un hijo llamado Honsworth?”

Meghan bromea: “Es mi hijo del que nunca has oído hablar”. Una voz en off corrige: “Espino”, y ambos se ríen a carcajadas. Meghan añade: “Por cierto, si hubiera podido guardar un secreto así, ¡hubiera sido impresionante!”.

¿Cómo supo Meghan Markle que Harry era el indicado?

Meghan le cuenta en Tan France cómo fue el momento en que se dio cuenta de que Harry era su chico ideal.

“Fue en nuestra tercera cita”. Se conocieron en Botsuana, acamparon cinco días y se conocieron de verdad.

“De verdad conoces a alguien cuando están juntos en una pequeña carpa y se preguntan: '¿Qué es eso fuera de la carpa?’”, dice Meghan riendo. “‘Es un elefante. ¿Estaremos a salvo? Sí, estás a salvo. Vale’”.

Cuando Francia pregunta quién dijo “Te amo” primero, Meghan responde: “Me lo dijo”.

Primer aniversario de Meghan Markle y Harry

Harry sorprendió a Meghan con una noche íntima en un lugar inesperado del Reino Unido para celebrar su primer aniversario. La chef Clare Smyth, quien se encargó del catering de la recepción de su boda, recuerda la cena especial:

“Todavía recuerdo haber organizado su aniversario. Los sorprendimos”. Meghan se iluminó: “¡Dios mío, sí! Fue divertidísimo, en esa preciosa y antigua capilla”.

Clare se ríe de caminar de puntillas por los crujientes suelos históricos “como ninjas” e intentar no tocar nada. Meghan añade: “Todo a tu alrededor es histórico”.

La obsesión de Meghan Markle por el olor a vainilla

Meghan admitió que cuando era adolescente fue a Bath & Body Works después de leer en una revista que ciertos aromas podían “gustarle a un chico”.

“Me encanta el olor a vainilla”, dice. “Creo que es la memoria sensorial. Recuerdo también leer revistas para adolescentes en la secundaria o el bachillerato, como: ‘A los chicos les gusta que las chicas usen cosas que huelen a vainilla’. Así que fui la primera persona en Bath & Body Works que dijo: '¡La loción de vainilla!’. No es un olor que yo usaría, pero es muy gracioso”. Una reliquia milenaria, resucitada.

