Meghan Markle confesó que su relación con el príncipe Harry cambió por esta contundente razón

En medio de una ola de opiniones divididas y rumores respecto al estado actual de la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry, una nueva confesión de la duquesa de Sussex salió a la luz para dejar sorprendidos a muchos de sus seguidores.

Meghan Markle ha compartido detalles íntimos sobre su relación con el Príncipe Harry, revelando que se siente como si estuvieran viviendo una “nueva luna de miel”. La duquesa de Sussex atribuye este renovado romance a sus proyectos profesionales individuales, incluyendo su marca de estilo de vida “As Ever” y su nuevo programa de Netflix, “With Love, Meghan”.

En una entrevista con la revista PEOPLE, Meghan Markle explicó que trabajar en estos proyectos le ha permitido reconectar con su lado creativo, algo que compara con sus días en su antiguo blog, “The Tig”. “Mi esposo me conoció cuando tenía The Tig, y veo una chispa en sus ojos cuando me ve haciendo lo que estaba haciendo cuando nos conocimos”, compartió Meghan.

Meghan Markle y el príncipe Harry estarían viviendo una segunda luna de miel Getty Images

“Es casi como un período de luna de miel nuevamente porque es como al principio, cuando él me veía escribir, ajustar ediciones y estar realmente involucrada en los detalles. Creo que a él le encanta observar tanto como a mí me encanta participar en ese proceso creativo. Ha sido simplemente divertido. Así es como siempre he sido”.

Cuándo se estrena el nuevo programa de Meghan Markle en Netflix

El nuevo programa de Meghan en Netflix, “With Love, Meghan”, se estrenará este 4 de marzo de 2025 y en él podrás verla compartir sus mejores trucos de estilo de vida. A lo largo de los ocho episodios de la serie, Meghan se une a sus invitados para realizar actividades como cocinar, entretener y cultivar en el jardín, destacando la importancia de encontrar alegría en los momentos cotidianos y valorar el tiempo en familia.