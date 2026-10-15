Meghan Markle en Reino Unido: el look burdeos que eligió para su aparición junto al príncipe Harry

Meghan Markle volvió a acaparar la atención por su estilo durante su aparición junto al príncipe Harry en Nottingham, Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. Para esta jornada de compromisos comunitarios, la duquesa de Sussex apostó por una combinación de tonos burdeos, caoba y berenjena, con prendas de firmas británicas que dieron forma a un conjunto sofisticado y de inspiración otoñal.

El estilismo destacó por la mezcla de texturas, las siluetas depuradas y una paleta cromática coordinada de pies a cabeza. Fiel a la estética minimalista que suele caracterizar sus apariciones públicas, Meghan evitó los contrastes llamativos y dejó que el corte de las prendas y los accesorios aportaran personalidad al conjunto.

La elección también tuvo un significado especial: Nottingham fue la ciudad donde Meghan y Harry realizaron su primera aparición oficial conjunta tras anunciar su compromiso, en diciembre de 2017. Casi nueve años después, la duquesa volvió a recurrir a firmas que encajan con su estilo clásico y contemporáneo.

Meghan Markle y el príncipe Harry visitaron The Community Recording Studio, una organización comunitaria que ofrece a jóvenes acceso a instalaciones musicales y de grabación, durante su visita a Nottingham, Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. Getty Images

¿De qué marcas es el look burdeos de Meghan Markle?

El conjunto de Meghan estuvo compuesto por prendas y accesorios de firmas como Joseph, The Fold London y Jennifer Chamandi. La combinación de piezas en tonos similares consiguió un efecto monocromático que alargó visualmente la silueta y mantuvo la armonía del estilismo.

1. Abrigo de Joseph

El abrigo largo de Joseph fue una de las piezas centrales del look. En un tono caoba con matices rojizos, la prenda aportó estructura y movimiento gracias a su silueta amplia y envolvente.

Meghan lo llevó abierto para dejar visible el resto de las prendas, una elección que permitió apreciar la combinación de colores y texturas. El abrigo también añadió un aire otoñal al conjunto sin recurrir a estampados ni detalles excesivos.

La firma británica es conocida por su propuesta de lujo minimalista, con prendas de líneas limpias y diseños versátiles. Su presencia en el vestuario de la duquesa encaja con la preferencia que suele mostrar por piezas clásicas que pueden combinarse de distintas maneras.

2. Suéter de cuello alto de Joseph

Debajo del abrigo, Meghan llevó un suéter de cuello alto de Joseph, en una tonalidad marrón burdeos. La prenda mantuvo la continuidad cromática y aportó una textura suave que contrastó con la estructura del abrigo.

El cuello alto fue otro de los elementos clave: enmarcó el rostro y reforzó la estética pulida del conjunto. La combinación de prendas de una misma firma también permitió mantener una línea visual uniforme, sin que el resultado se sintiera demasiado elaborado.

Meghan Markle apostó por un look monocromático en tonos burdeos y berenjena durante su aparición en Nottingham, Inglaterra. Combinó un abrigo y un suéter de Joseph con una falda midi de The Fold London, zapatos de tacón de Jennifer Chamandi y accesorios en tonos marrones. Su coleta pulida y raya en medio completaron este estilismo otoñal de elegancia minimalista. Getty Images

3. Falda midi de The Fold London

Para completar la parte inferior del conjunto, la duquesa eligió una falda midi de corte lápiz de The Fold London, en un tono ciruela o berenjena. Su silueta estilizada equilibró el volumen del abrigo y aportó un acabado más formal.

El largo por debajo de la rodilla hizo que la falda funcionara tanto para una aparición diurna como para un compromiso profesional. Además, el contraste entre el tono ciruela y los matices caoba de las prendas superiores añadió profundidad al look sin romper la armonía.

The Fold London es una firma británica que apuesta por prendas contemporáneas pensadas para el entorno profesional, con especial atención a los cortes y la confección.

4. Zapatos de Jennifer Chamandi

Meghan completó el estilismo con zapatos de tacón de Jennifer Chamandi, en piel color burdeos. El tono coordinado con el resto de las prendas ayudó a prolongar la paleta cromática hasta los pies.

El calzado aportó un acabado femenino y sofisticado, sin introducir un color contrastante que desviara la atención del conjunto. Esta elección también demuestra cómo los accesorios en tonalidades similares pueden convertir una combinación de prendas sencillas en un look cuidadosamente coordinado.

5. Bolso de Joseph y cinturón de Marks & Spencer

Entre los accesorios, Meghan llevó un bolso de piel trenzada en tono marrón oscuro de Joseph. Su textura añadió un detalle visual discreto, mientras que el color mantuvo la conexión con los matices cálidos del abrigo y el suéter.

La duquesa también incorporó un cinturón de piel marrón con hebilla dorada de Marks & Spencer, que ayudó a definir la silueta bajo las prendas superiores.

Los accesorios siguieron la misma lógica del estilismo: diseños clásicos, tonos cálidos y detalles discretos. En lugar de recurrir a piezas llamativas, Meghan mantuvo el protagonismo en la combinación de las prendas y en la riqueza de los colores.

Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecieron juntos en Reino Unido durante una visita a Nottingham el 15 de octubre de 2026. La duquesa de Sussex destacó con un elegante look monocromático en burdeos, mientras que el príncipe optó por un conjunto casual con blazer gris y jeans. Getty Images

El peinado clean de Meghan Markle: una coleta pulida y minimalista

El look de belleza siguió la misma línea del estilismo: acabados definidos, sencillez y pocos elementos. Meghan llevó el cabello recogido en una coleta pulida, con raya en medio, un peinado que despejó el rostro y permitió que el abrigo y el cuello alto conservaran el protagonismo.

Este estilo suele asociarse con la estética clean, que privilegia el cabello controlado, las líneas definidas y una apariencia ordenada. En el caso de Meghan, la parte superior se mantuvo lisa y tirante, mientras que el cabello quedó recogido hacia atrás, sin ondas sueltas ni volumen excesivo alrededor del rostro.

La coleta pulida es uno de los recursos recurrentes de la duquesa para acompañar conjuntos minimalistas. Su principal ventaja es que funciona con prendas de cuello alto, abrigos estructurados y escotes sencillos, ya que deja despejada la zona del cuello y permite apreciar mejor las proporciones del look.

También es un peinado versátil que puede adaptarse a distintos contextos. Para recrearlo, basta con definir una raya central, cepillar el cabello hacia atrás y sujetarlo a la altura deseada. Un producto de fijación ligero puede ayudar a controlar los cabellos sueltos y conseguir un acabado brillante sin que el peinado pierda naturalidad.

Meghan Markle apostó por un look monocromático en color burdeos, con abrigo y suéter de Joseph, falda de The Fold London, zapatos de tacón de Jennifer Chamandi y bolso a juego. El príncipe Harry, por su parte, optó por un estilo casual con blazer gris, camisa blanca y pantalones de mezclilla. Así lucieron los duques de Sussex durante su visita conjunta a Nottingham, Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. Getty Images

Maquillaje natural y joyería dorada

En cuanto al maquillaje, Meghan mantuvo una imagen natural, con una piel de acabado luminoso, mejillas ligeramente sonrosadas y una mirada definida sin excesos. La intención fue acompañar la intensidad de los tonos otoñales sin competir con ellos.

La joyería dorada añadió pequeños puntos de luz al conjunto. Entre las piezas asociadas a su estilo se encuentran su brazalete Love de Cartier, el reloj Tank Française que perteneció a la princesa Diana y su anillo de matrimonio.

Estos accesorios aportan un componente personal a sus estilismos, pero mantienen una estética discreta. Combinados con prendas monocromáticas y un peinado pulido, ayudan a crear una imagen elegante sin necesidad de recurrir a demasiados elementos.

Un guiño a la primera aparición oficial de

Meghan y Harry

La elección de Nottingham tuvo una conexión especial con la historia de la pareja. En diciembre de 2017, después de anunciar su compromiso, Meghan Markle y el príncipe Harry realizaron allí su primera aparición oficial conjunta.

En aquella ocasión, la duquesa también apostó por una falda de Joseph, una coincidencia que vuelve a poner a la firma en el centro de su vestuario. En su aparición de octubre de 2026, la marca estuvo presente tanto en las prendas superiores como en los accesorios.

Durante su visita, Meghan y Harry participaron en actividades relacionadas con organizaciones comunitarias de Nottingham. La jornada incluyó una visita a The Community Recording Studio, un espacio que ofrece a jóvenes acceso a instalaciones musicales y programas de desarrollo.

La aparición fue una oportunidad para que la duquesa retomara una fórmula de estilo que se ha convertido en una de sus señas de identidad: prendas de líneas depuradas, tonos profundos, accesorios cuidadosamente seleccionados y un peinado pulido que completa el conjunto sin recargarlo.

Con su look burdeos, Meghan Markle demostró cómo una paleta cromática bien coordinada puede transformar prendas clásicas en un estilismo contemporáneo. El abrigo de Joseph, la falda de The Fold London, los zapatos de Jennifer Chamandi y su característica coleta pulida construyeron una imagen coherente con su apuesta por el minimalismo elegante.