Meghan Markle fue recordada por uno de sus compañeros más queridos de “Suits” con estas fotos inéditas

El pasado 29 de octubre, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue recordada públicamente por su amigo Patrick J. Adams, con quien por varios años co-protagonizó la popular serie de abogados “Suits”, la cual resulta el proyecto más grande en la carrera como actriz de la actual esposa del príncipe Harry.

Adams rindió un sutil homenaje a su ex compañera por medio de Instagram, red social donde publicó una serie de fotografías inéditas en las que se observan algunos de sus mejores momentos en el set del exitoso drama legal.

Y, si bien, la publicación fue hecha con el fin de dar promoción al nuevo episodio de su podcast “Sidebar: A Suits Watch Podcast”, lo que más llamó la atención fue la sexta fotografía del carrusel, ya que en ella se observa una fotografía en closeup de la duquesa de Sussex, luciendo su perfil izquierdo con un look protagonizado por un estilo de maquillaje a la smokey eye.

Patrick J. Adams no olvidó incluir a Meghan Markle en su recuento de sus mejores momentos en los detrás de cámaras de “Suits” @patrickjadams

“Bueno, @iamsarahgrafferty y yo hemos pedido que el martes renombremos oficialmente como día Sidebar. Resulta que es complicado y hay un poco de papeleo, pero mantendré la fe. Hasta entonces disfruta de nuestro nuevo episodio de @suitssidebar Dirty Little Secrets donde hablamos de pizza universitaria, aclaramos algunos malentendidos sobre mi elevada altura y abordar el misterio de por qué Jessica no tiene asistente. Y puedo o no hacer un lugar en la imitación de William Wallace. @siriusxmpodcasts@siriusxm”, escribió el actor en la descripción de su publicación.

¿Cómo es la relación de Meghan Markle con Patrick J. Adams, su compañero de “Suits” que la recordó por medio de Instagram?

Sin duda, su papel como Rachel Zane fue el que lanzó a Meghan Markle a la fama, de ahí el gran vínculo que desarrolló con la mayoría de sus compañeros en la serie.

Tal y como se señala en la revista People, desde 2011 hasta 2018, Adams y Meghan filmaron muchas escenas juntos durante las primeras siete temporadas de Suits, ya que la trama central de la serie se basó en el romance de oficina entre los personajes interpretados por Markle y Patrick.

La amistad de Patrick J. Adams y Meghan Markle continuó aún después de haber terminado los rodajes de “Suits” Getty Images

La relación de los actores fue muy buena siempre, de hecho, en el episodio del 1 de octubre del podcast de Patrick, el intérprete dijo: “Creo que solo conocerse y calmarse y no tener esos nervios de conocerse realmente ayudó a leer la química”, refiriéndose a él y a Meghan.

“Teníamos algo tranquilo cuando entramos en esa habitación. Y estaba bastante claro que iba a conseguir la parte desde el momento en que hicimos la lectura de química”, agregó el ex compañero de escena de la royal.

Tras la salida de Meghan de la serie, la amistad entre ambos continuó, incluso él fue invitado a la boda real entre su amiga y el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018.