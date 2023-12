Por qué Jaime del Burgo decidió revelar el supuesto affaire con Letizia, reina de España

La trama se vuelve espesa… mientras la Casa Real de España se mantiene en silencio y los reyes de España pretenden seguir su vida con normalidad, Jaime del Burgo toma la red X por trinchera, manteniendo un bien orquestado ataque de mensajes que intentan probar el supuesto affaire con Letizia, pero, ¿por qué revelar ahora esa relación?

Como quien “tira la piedra y esconde la mano”. Jaime del Burgo había soltado una bomba que cimbraría la monarquía española al afirmar que mantuvo una relación de carácter sentimental con Letizia de Ortiz, cuando ella ya estaba casada con el ahora rey de España, Felipe VI. Los mensajes del empresario y abogado español se publicaron a principios de diciembre y fueron borrados, horas después, por él mismo.

Está bien documentado que del Burgo fue un amigo fiel de Letizia Ortiz, que la acompañó antes de que se casara con el, en ese entonces, príncipe de España y le brindara su asesoría al firmar las capitulaciones previas a su matrimonio (contrato prenunpcial). Según relata Pilar Eyre, llegó a afirmar: “A ti te van a dejar mejor que Lady Di”.

Además de amigo y asesor, Jaime fue su cuñado, al casarse con Telma Ortiz de 2012 a 2016. Ahora, lo que intenta comprobar es que también fue su amante. Para demostrarlo, el empresario publicó un hilo de mensajes explosivos el 26 de diciembre.

Esta fue la supuesta foto de Letizia Ortiz que publicó Jaime del Burgo X

Las razones de Jaime del Burgo

Suponemos que Jaime del Burgo ha recibido una infinidad de mensajes, algunos a favor, otros en contra, pero la mayoría cuestionando lo obvio: “por qué decidió hablar ahora”.

El mismo lo aclaró en X, red social en una serie de publicaciones con las que reaparece en escena: “¿Por qué? ¿Y por qué ahora? A los medios que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio: iros al carajo”, comenzó su mensaje, sin responder a la pregunta originalmente plateada por él mismo.

Inmediatamente después comentó: “¿Rencor? No soy capaz de sentirlo. Tampoco odio. No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Si los dejas entrar, nunca serás feliz. Tampoco debemos buscar respuestas racionales a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud”. Una interesante reflexión que sigue sin responder del todo a la pregunta original.

También descartó un par de posibles razones más al escribir: “¿Política? ¡Si no voto hace 25 años porque no me creo a ninguno! Los problemas estructurales de España siguen ahí cuarenta años después, esté quien esté. ¿Chantaje? La verdad la publicaré le pese a quien le pese”.

Por fin, tras descartar algunas posibles razones para revelar la supuesta relación extramarital que tuvo con Letizia, explicó: “Pienso que lo que necesito es soltar lastre, poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Y para ello hay que relatar los errores, propios y ajenos. Porque de los errores se aprende”.

Jaime del Burgo tiene ahora una hija con su actual esposa @delburgojaime

¿Censura? Por qué Jaime del Brugo borró sus publicaciones

Como habíamos mencionado, los primeros mensajes que despertaban los rumores de una supuesta relación con Letizia habían sido borrados (por eso, en esta ocasión transcribimos íntegramente los posteos e intentamos dar una interpretación coherente).



¿Cuál fue la razón para que Jaime eliminara sus mensajes? Para esa incógnita, también hay una ¿respuesta? Bueno, citemos textualmente a Jaime: “¿Por qué retiré mis Posts? En unas horas la famosa foto de la pashmina la visualizaron 24 millones de personas y el SMS que Letiziña me envió con ella. Pensé ‘esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente’. Un artículo de pago de El País lo leen 3 gatos, 4 gatos, 5 gatos. Después de aquellos dos años de relación…, una mera foto con una pashmina mía que regalé… Paris Match me dio hasta las 8 de la tarde del sábado para responder a sus preguntas, tono chulesco, desafiante, les mandé decir que ese email suyo aquí lo verían millones de personas, su revista, ¿cuántos?”.

En lo que parecería dar un contexto a cómo las redes sociales se han vuelto un medio democrático de comunicación que (en sus palabras), a diferencia de El País o Paris Match pueden alcanzar a mayor público, queda pendiente la explicación que da título al mensaje: “¿por qué borró sus publicaciones?”.

El empresario expresó: “Fue una equivocación eliminar mis posts. Por eso he querido hoy recuperar los más importantes. ¿El silencio de la prensa española? Demuestra que España es un sultanato. Pero puestos a pensar y viendo los lectores reales (no robots), y de esto algo entiendo después de doce años, uno se pregunta: ¿Qué prensa?”.

Si bien sus mensajes pretenden ser sentencias claras y contundentes, por momentos resultan crípticos, por no decir confusos. Lo cierto es que la relación de Jaime del Burgo con Letizia ha pasado por varias etapas.

El empresario comenta que fue una relación amorosa, de 2002 a 2004; de amigos y confidentes, de 2004 a 2010; de nuevo amorosa, en 2010 y 2011, y de cuñados, de 2012 a 2016. Claro, le falta comentar que después de sus revelaciones, ahora parecería que quedan como enemigos.