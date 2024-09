Preocupación por Carla Vigo, la sobrina de Letizia Ortiz: una amiga cercana hizo fuertes declaraciones

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia e hija de la difunta Erika Ortiz, no ha dejado de dar noticia en las últimas semanas. Desde la revelación de su nueva relación hasta su salida del piso tutelado donde vivía son algunos de los asuntos que han trascendido sobre la joven de 23 años.

A últimos tiempo, todo parecía indicar que las aguas se habían calmado un poco para la actriz y modelo. Sin embargo, ahora unas nuevas declaraciones, hechas por una de sus amigas más cercanas, han vuelto a encender las alarmas entre los seguidores de la Casa Real española, quienes siguen de cerca cada uno de los movimientos de la prima de la princesa Leonor.

Letizia Ortiz no ha dicho ninguna declaración sobre Carla Vigo @just_carlaa

Fue una íntima de Carla, Christina Rapado, quien se encargó de alertar sobre la verdadera situación de la familiar de la monarca, asegurando ante el medio español La Razón que la joven se encuentra en un mal momento.

“Siempre la he querido ayudar, pero ella se rodea de un grupo de satélites, unas amistades que no le vienen bien y la llevan por el mal camino”, aseguró la actriz y amiga de Carla.

Según las preocupantes declaraciones, el actual círculo social de Vigo la estaría frenando para continuar con su carrera como actriz. ”Ellos le recomendaron que no participara en el corto y me consta que ahora ella se arrepiente un montón porque estamos a tope con la promoción y está yendo muy bien”, dijo la amiga de la joven.

“Solo la llevan de fiesta con todo lo que eso conlleva y con todo lo que ella ha pasado, es lo último que le conviene”, expresa Christina, quien también ha dejado claro que su “falso representante le chupa la sangre y solo quiere cobrar por ella cuando la lleva a eventos”.

Carla Vigo seguiría teniendo problemas Instagram @just__carlaa

Christina Rapado, amiga de Carla Vigo, asegura que tuvo que alejarse de ella

“Siempre la he querido mucho y la he tratado como a mi hermana”, dijo la amiga de Vigo. Sin embargo asegura que, debido a su crítica situación, prefiere mantenerse alejada de ella.

“Yo tuve que alejarme de ella porque estar cerca me traía problemas, pero la quiero mucho y le deseo lo mejor, de verdad”, concluyó Rapado, quien dejó una preocupación sembrada entre los seguidores de la Zarzuela, al asegurar que la sobrina de Letizia Ortiz se encuentra en un “espiral de autodestrucción”.