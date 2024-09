Revelan cuál es el programa español favorito de la infanta Sofía; no se lo pierde ni estando en Gales

Fue hace unas semanas que la infanta Sofía regresó a Gales para volver a internarse en el UWC Atlantic College, en donde cursa sus estudios universitarios al lado de jóvenes de todas partes del mundo. Ahí, los días de la benjamina transcurren como los de cualquier otra adolescente, entre clases, pláticas con amigas y uno que otro rato de ocio, momentos que la royal aprovecha para realizar uno de sus pasatiempos favoritos: mirar el televisor.

Si bien, es sabido que la Sofía es fanática del fútbol y que gusta de verlo tanto en vivo como en televisión, recientemente se ha revelado otro tipo de programación que la hija menor del rey Felipe VI disfruta, el cual, además, tiene que ver con otro mediático miembro de la Familia Real española: Victoria Federica de Marichalar y Borbón.

La Infanta Sofia seguramente sintonizará el próximo proyecto de Victoria Federica Especial/ Getty Images

Decimos que la hija de la infanta Elena se relaciona con los gustos de su prima, ya que, de acuerdo con la prensa española es “El Desafío” el programa favorito de la hermana de la princesa Leonor y es justamente esa producción en la que próximamente veremos participar a la influencer de la Familia Real.

Fue el portal Vanitatis el encargado de revelar que la infanta Sofía “es muy fan de ‘El Desafío’”, concurso que se transmite por Antena 3. Según este mismo medio, aún en periodo de clases, la infanta disfruta de ver este contenido.

Victoria Federica aparecerá en el programa favorito de la infanta Sofía

Fue en febrero pasado cuando salió a la luz el anuncio oficial de que la nieta influencer del rey emérito Juan Carlos aparecería en la nueva temporada de ‘El Desafío’, donde, cabe recordar, compartirá cuadro con Genoveva Casanova, la mujer con quien fue relacionado el actual rey de Dinamarca, Federico X.

De acuerdo con fuentes como el diario español El Mundo, una de las condiciones que Victoria Federica habría impuesto para participar en el reality fue no tener que hablar sobre ningún miembro de la Familia Real. Aunque, más tarde, Juan del Val, juez del concurso de Antena 3 reveló que tal condición era falsa.

El su reciente aparición en “El Hormiguero” Victoria Federica habló sobre su participación en “El Desafío” @El_Hormiguero

“Tú no tienes que poner ninguna cláusula para que no hablen de tu familia porque en ‘El Desafío’ no se habla nunca de ninguna familia de nadie”, dijo De Val en La Roca.

Ahora solo queda esperar al próximo enero, mes en el que se estrenará el contenido y podremos ver por primera vez a una representante de los Borbón en un programa de entretenimiento de la pantalla chica.