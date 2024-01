Que es y cómo se tratan los problemas de agrandamiento de próstata por los que será intervenido Carlos III

Ni bien hemos asimilado que Kate Middleton entró al hospital para una operación abdominal, cuando oficialmente se informa que también será intervenido el rey de Inglaterra. Carlos III será atendido por problemas derivados de un agrandamiento de próstata .

La BBC acaba de anunciar: “Está previsto que el rey Carlos III acuda al hospital la próxima semana para recibir tratamiento por agrandamiento de la próstata”.

De acuerdo con lo que se ha comunicado, se trata de un “procedimiento correctivo” y se comentó: “como es común para miles de hombres cada año, el rey ha buscado un tratamiento para una próstata agrandada”.

El rey Carlos III ingresará al hospital la próxima semana, según informó el Palacio de Buckingham. En el comunicado se afirma que la condición del monarca es benigna. También se comunica que el monarca necesitará “un breve período de recuperación” tras la operación. Lo que no se especifica es cuándo se prevé que retome su agenda de actividades.

Carlos III será tratado por problemas derivados del agrandamiento de próstata. Archivo

Agrandamiento de próstata: qué es y cómo se trata

El agrandamiento de próstata, también conocido como hiperplasia prostática benigna (HPB), puede constreñir la uretra y causar dificultad para orinar. Según el IMSS, el agrandamiento de próstata afecta: “a los hombres de 45 años o más, momento en el que la próstata comienza a crecer y aunque no a todos les causa molestias, se recomienda un chequeo médico para evitar posibles problemas relacionados con la velocidad de crecimiento”.

Los tratamientos para la HPB, según Clínica Mayo, incluyen medicamentos, cirugía y procedimientos que implican cortes más pequeños, menos cortes o ningún corte. La opción de tratarlo con cirugía se recomienda cuando los síntomas son molestos y no ha habido una respuesta positiva a los medicamentos.

Cualquier tipo de procedimiento en la próstata puede producir efectos secundarios, como incontinencia, infección o sangrado.

Cómo afecta la operación en la agenda del rey

En el comunicado oficial se comenta: “los compromisos públicos del rey, que tiene 75 años, se pospondrán durante un breve periodo de recuperación”.

Recordemos que, tal como se informa el la página oficial de la Casa Real de Inglaterra, además de sus deberes oficiales y ceremoniales en el Reino Unido y en el extranjero. El monarca tienen un importante papel decisivo en el establecimiento de más de 20 organizaciones benéficas durante 40 años, incluidas The Prince’s Trust , The Prince’s Foundation y The Prince of Wales’s Charitable Fund (PWCF) .

De acuerdo a The Thelegraph, “Los síntomas por agrandamiento de próstata suelen ser leves, pero pueden ser ‘muy problemáticos'". De ahí que, en lo que se realiza la intervención, programada para la próxima semana, el rey estará ausente de sus compromisos oficiales la mayor parte de enero.