¿Qué pasó con Trevor Rees-Jones, el único superviviente del accidente en el que murió la Princesa Diana?

En el automóvil iban 4 personas, incluyendo Lady Di, pero sólo Trevor Ress-Jones sobrevivió. Aquí te contamos los detalles más importantes.

Trevor Rees-Jones ha sido tema de conversación en Internet después de que Netflix estrenara la parte 1 de la temporada 6 de una de sus series más exitosas, ‘The Crown’. Y es que, durante los primeros capítulos de la última entrega, se aborda uno de los acontecimientos que marcaron la historia de la Familia Real británica de por vida: la muerte de la princesa Diana.

¿Cómo fue el accidente donde murió la Princesa Diana?

La muerte de Diana de Gales, popularmente conocida como Lady Di, ocurrió la madrugada del 31 de agosto de 1997, en un accidente automovilístico en el interior del túnel del Alma, ubicado en París.

Diana, su amante, Dodi Al-Fayed y el conductor del vehículo, Henri Paul, murieron en el acto. Sin embargo, el cuarto ocupante, Trevor Rees-Jones, que en aquel entonces era el guardaespaldas de Diana, logró sobrevivir a pesar de haber sufrido heridas de gravedad.

La “BBC” y “Euro News, explicaron que el accidente ocurrió mientras unos fotógrafos la perseguían en Francia. La muerte oficial había sido anunciada por la realeza alrededor de las 5 de la mañana.

Rees-Jones, por su parte, seguía luchando por su vida en el hospital con los huesos rotos de la cara y lesiones graves en el tórax. Después de varias cirugías y de pasar 10 días en coma, el trabajador de 29 años, logró superar la muerte.

¿Qué pasó con Trevor Rees-Jones?

Lo último que se supo de Trevor Rees-Jones fue revelado por el portal “Daily Mail” en 2022. En aquel entonces, el ex guardaespaldas de Lady Di trabajaba como jefe de seguridad del grupo farmacéutico AstraZeneca.

De hecho, Jones no temió regresar tan pronto a sus labores en la seguridad. Después de su rehabilitación, que apenas duró 6 meses, volvió a trabajar para Mohamedd Al-Fayed, quien fuera el padre de Dodi.

Trevor Rees Jones tenía 29 años en el momento del accidente que terminó con la vida de la princesa Diana. (Getty Images)

Meses después, dejó su puesto para intentar seguir con su vida y también continuar con su recuperación física.

Luego, trabajó también para la seguridad de las Naciones Unidas y para la empresa petrolera Halliburton, esta última en Estados Unidos.

Actualmente, a los 55 años, Trevor Rees-Jones vive con su esposa, Ann, y sus dos hijos en una casa en Oswestry, Shropshire.

Una fuente cercana, había dicho al portal “The Sun” que su vida ahora era muy tranquila. “Ciertamente no busca publicidad ni habla mucho al respecto. Ha intentado seguir adelante y continuar con su vida”.

En el año 2000, Jones lanzó su libro de memorias ‘The Bodyguard´s Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor’ (‘La historia del guardaespaldas: Diana, el accidente y el único superviviente’).