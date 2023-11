¿Quién es Lady Louise Windsor? La nieta de Isabel II que heredó la pasión por los carruajes y los caballos

Lady Louise Windsor es una de las nietas de la fallecida reina Isabel II, y si bien no es tan conocida como sus otros primos, desde la coronación de Carlos III la joven royal ha comenzado a ganar fama. Así que si no conoces mucho de ella, no te preocupes que te contaremos más detalles de su vida.

Por si no lo sabías, Lady Louise es la primogénita de los actuales Duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía (quienes anteriormente tenían el Ducado de Wessex) y siempre fue muy cercana a sus abuelos, sobre todo al difunto Felipe, pues solía convivir bastante con él.

¿Pero por qué esta joven royal no es tan conocida? Aunque no se sabe con certeza, esto puede ser por sus problemas de salud que tuvo desde bebé, ya que ella nació, de manera prematura, un 8 de noviembre de 2003. Esto le provocó que al poco tiempo de su nacimiento le detectaran exotropía, un trastorno ocular más conocido como estrabismo divergente y que se caracteriza por la desviación de los ojos hacia fuera, según recoge La Vanguardia.

Afortunadamente, y tras varias operaciones fallidas, este problema de visión se arregló a sus 9 años de edad, cuando por fin le realizaron la tercera intervención quirúrgica para arreglar dicho padecimiento.

Lady Louise Windsor y su pasión por los carruajes de caballos

Lady Louise Windsor heredó del príncipe Felipe la pasión por los carruajes de caballos Gety Images

Aunque no es la más popular de los Windsor, lo que sí es un hecho es que Louise era muy cercana al fallecido Príncipe Felipe, su abuelo, y de hecho era con uno de los miembros de la Familia Real con quien mejor relación tenía. Prueba de ello fue que, a su muerte en 2021, le legó el carruaje hecho a medida para el marido de Isabel y los ponis Notlaw Storm y Balmoral Nevis.

Sin embargo, también aprendió de sus abuelos paternos la pasión por las carreras y los caballos. De hecho, es la única de la familia que se ha vuelto también una experta de los trineos a caballo, algo que fascinaba al mismo Felipe de Edimburgo.

Lady Louise, la nueva royal con estilo de la realeza británica

En la coronación de Carlos III, Lady Louise Windsor vistió un look discreto pero con mucho estilo Getty Images

También hay que destacar que desde que la vimos en la coronación de su tío Carlos III, Lady Louis llamó bastante la atención por el look que eligió para dicho evento, el cual resulta ser digno de una royal que sabe de moda.

La joven de 20 años usó para esa ocasión un lindo vestido blanco con estampado floral azul, sombrero azul claro y unas zapatillas en color nude. Sin duda, un outfit elegante y sobrio con el que comienza a marcar su propio estilo.