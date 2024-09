¿Quieres las ondas de cabello de Kate Middleton? ¡Con estos 10 tips puedes conseguirlas!

Kate Middleton es conocida por su estilo impecable, y su cabello siempre ha sido una de las principales inspiraciones para quienes desean lucir elegantes y sofisticadas. Las ondas suaves y brillantes que suele llevar en eventos oficiales y apariciones públicas son todo un ícono. Si deseas conseguir esas mismas ondas glamorosas, aquí te compartimos algunos tips clave para recrear su peinado desde la comodidad de tu hogar.

1. Comienza con un cabello limpio y bien hidratado

Para lograr ondas con cuerpo y brillo, es importante que el cabello esté en perfectas condiciones. Lávalo con un champú y acondicionador hidratantes que aporten suavidad y brillo. Puedes optar por productos que contengan aceites naturales como el de argán o el de coco, ya que estos nutren en profundidad y dejan el cabello más manejable.

2. Usa un protector térmico

Antes de aplicar calor, es fundamental proteger tu cabello. El protector térmico no solo previene el daño causado por herramientas de calor, sino que también ayuda a que el peinado se mantenga por más tiempo. Distribuye el producto uniformemente en el cabello húmedo antes de secarlo con secadora.

Con un rizador de barril grande, puedes lograr unas ondas relajadas como las de la duquesa de Cambridge. Getty Images

3. Secado con volumen

El truco para las ondas voluminosas de Kate Middleton comienza desde el secado. Usa un cepillo redondo de cerdas grandes mientras secas tu cabello, elevando las raíces para obtener más cuerpo. Este paso es esencial para lograr una base con movimiento y volumen.

4. Ten el rizador adecuado

Kate Middleton suele lucir ondas naturales y sueltas. Para lograr este efecto, es recomendable usar un rizador de barril grande (de entre 1.25 y 1.5 pulgadas de diámetro). Este tipo de rizador crea ondas suaves en lugar de rizos apretados.

5. Divide el cabello en secciones grandes

Para un acabado natural y elegante, divide el cabello en secciones más grandes de lo habitual. Riza mechones de unos 5 cm de ancho, enrollando el cabello alrededor del rizador y dejando las puntas fuera para darle un aspecto más relajado y sofisticado.

6. Alterna la dirección de las ondas

Un truco infalible para lograr un acabado más natural y menos estructurado es alternar la dirección en la que rizas cada sección de cabello. Esto ayuda a evitar que las ondas se agrupen y le da al peinado una apariencia más fresca y dinámica.

El truco de Kate: volumen en las raíces y ondas suaves en las puntas para un look natural y chic. (Getty Images)

7. Despeina suavemente las ondas

Después de rizar todo el cabello, deja que las ondas se enfríen por completo. Luego, pasa suavemente los dedos o un peine de dientes anchos para romper las ondas y conseguir un aspecto más suave. Evita cepillar el cabello en exceso, ya que esto podría eliminar el efecto ondulado.

8. Finaliza con un toque de brillo y fijación

Para imitar el acabado brillante y saludable de Kate, aplica un sérum o aceite ligero en las puntas de tu cabello para agregar brillo y controlar el frizz. Finalmente, rocía una laca de fijación suave que mantenga las ondas en su lugar sin hacer que se vean rígidas o apelmazadas.

9. El toque real: raya en el medio

Uno de los sellos distintivos de Kate Middleton es su raya en el centro. Al peinar el cabello con las ondas, asegúrate de hacer una raya bien definida en el medio para darle ese look clásico y elegante que la caracteriza.

10. Practica la técnica

Conseguir el look perfecto lleva tiempo y práctica. No te preocupes si las ondas no quedan perfectas al primer intento. Con la práctica, dominarás la técnica y estarás más cerca de lograr esas ondas dignas de la realeza.

Con estos simples pasos, puedes recrear el look icónico de Kate Middleton y lucir unas ondas perfectas, elegantes y llenas de volumen. ¡Anímate a probar estos tips en casa y sorprende con un peinado digno de una princesa!