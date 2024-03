Revelan cómo Kate Middleton enfrenta el escándalo de su fotografía mal editada

En las últimas horas el nombre de Kate Middleton no ha dejado de ser tendencia, después de que durante la jornada del domingo 10 de marzo la princesa de Gales decidiera “reaparecer” en redes sociales para conmemorar el “Día de las madres”, publicando una fotografía en la que se le observaba acompañada de sus tres pequeños hijos: George, Charlotte y Louis.

Sin embargo, no fue precisamente el testigo fotográfico en sí el hecho que desató el furor en las redes, sino todos los errores de edición que eran evidentes en la imagen, ante lo cual Kate no tuvo más que disculparse, asegurando por medio de un comunicado que ella misma había modificado la imagen “pensando en sus propios hijos, esperando que se vieran bien por su propio bienestar”.

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que causó la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebraron hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, fue la forma en la que la esposa del príncipe William continuó su disculpa pública.

Kate Middleton salió a disculparse por la fotografía publicada para celebrar el Día de las madres Instagram

Kate Middleton se arrepiente de haber publicado una fotografía mal editada

El diario británico The Telegraph publicó declaraciones del fuentes cercanas al palacio, quienes afirman que la princesa de Gales se siente “horrible” por haber editado mal la fotografía con sus hijos, lo cual provocó un revuelo mundial e incluso hizo que los medios más importantes del mundo, como The New York TImes, señalaran sus errores.

La manipulación digital de la fotografía fue tan evidente que incluso las agencias Reuters, AP, Getty y AFP la retiraron de sus bancos, lo que finalmente ha desembocado en el arrepentimiento de Middleton.

Internautas y medios de comunicación no pudieron abstenerse de señalar los errores de edición en la fotografía más reciente de Kate Middleton Instagram

Bajo la misma línea, el tabloide The Mirror ha publicado que una amiga de la princesa dijo que la royal se encuentra “profundamente molesta” por la tormenta provocada por lo que se suponía era una “fotografía familiar inocente”.

Kate Middleton vuelve a ser vista después de la publicación de la foto “mal editada”

La que se supone sería una “reaparición” exitosa de la princesa de Gales, resultó todo lo contrario para el reino, ya que los errores en la edición hicieron que la gente solo especulara más acerca del verdadero estado de salud de Kate Middleton.

Esta fotografía representaría el último avistamiento de la princesa Kate Middleton

Aparentemente como una aparente respuesta a la conspiración generada en torno al paradero de la esposa del príncipe William, se ha revelado un nuevo avistamiento de la princesa a bordo de un vehículo al lado de su marido.

Sin embargo, esto sigue sin esclarecer las dudas de dónde está Kate, ya que los más observadores siguen afirmando que la imagen se trata de un testigo manipulado.