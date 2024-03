Así demostraron su complicidad Camilla Parker y el príncipe William en el Día de la Commonwealth

El escándalo no cesa para Casa Windsor, pues los seguidores de la Casa Real no dejan de especular acerca de la ausencia de Kate Middleton y las fallidas pruebas que el reino ha enviado sobre su bienestar. A su vez, el mundo no deja de preguntarse qué tipo de cáncer padece el rey Carlos III y a qué clase de tratamiento ha recurrido para recuperarse, ya que tomando en cuenta esta variable se pueden hacer predicciones más precisas sobre qué tanto tiempo podría demorar la ascensión del príncipe William al trono.

Mientras tanto, el reino continúa aparentando que todo transcurre con normalidad y que eventualmente tanto el monarca como la princesa de Gales estarán de regreso a sus labores habituales, siendo la organización del Día de la Commonwealth la prueba más reciente del manejo de crisis que se encuentra ejerciendo la Corona británica.

A dicha celebración han acudido varios de los miembros activos más importantes de la realeza inglesa, entre ellos: la princesa Ana, el príncipe Eduardo y, por supuesto, la reina Camilla Parker y el heredero al trono William, siendo estos dos últimos miembros los protagonistas del acto.

Con su atuendo, la reina Camilla habría estado lanzando un guiño a Isabel II durante el Día de la Commonwealth

La complicidad del príncipe William y Camilla Parker en la celebración del Día de la Commonwealth

Siendo un gesto genuino o por obligación, la esposa y el primogénito del rey Carlos tuvieron que mostrarse cercanos ante la ausencia de sus habituales acompañantes, no solo porque actualmente ellos son los encargados de ejercer una especie de regencia, sino también para acallar cualquier rumor de inestabilidad en el reino.

Por su parte, Camilla se mostró relajada y de buen humor. Mientras que a William se le siguió percibiendo en una actitud de preocupación; y no era para menos, ya que acababa de enfrentar el estallo del escándalo por la controversial fotografía editada de Kate Middleton, quien, según las teorías conspirativas de los internautas, está “desaparecida”.

Camilla Parker retornó de su descanso, presidiendo el acto del Día de la Commonwealth Max Mumby/Indigo/Getty Images

Sin embargo, ambos mostraron compostura saludándose con un beso y un abrazo, y se mantuvieron firmes durante todo el acto, lanzándose uno que otro gesto de aprobación.

Por último, cabe recalcar que el semblante radiante que mostró la reina Camilla pudo deberse a que el Día de la Commonwealth resultó su primer acto después de que permaneciera de baja unos cuantos días desde el 4 de marzo, día que el diario británico Daily Mail informó que la monarca tomaría unas vacaciones, pues se sentía abrumada después de haber cubierto a su marido en los eventos a los que tenía previsto asistir, pero que el cáncer no le ha permitido atender.