¿Quién es Tiggy, la niñera del príncipe Harry, y por qué se dice que Meghan Markle la alejó de su vida?

Si hubo alguien muy importante en la vida del príncipe Harry, esa fue precisamente Tiggy Legge Bourke, su niñera y quien se convertiría en esa segunda madre tras la muerte de Lady Di, logrando así establecer un vínculo muy cercano que duró hasta que los duques de Sussex se alejaron de la corona británica.

Además, esta mujer formó parte de la infancia y adolescencia del pelirrojo royal, aunque parece ser que la causante de que ambos se alejaran habría sido nada más ni menos que Meghan Markle.

¿Quién es Tiggy y cómo se convirtió en niñera del príncipe Harry?

Nacida bajo el nombre de Alexandra Shân Legge-Bourke, esta aristócrata es conocida por la prensa rosa por su apodo familiar “Tiggy”, y llegó a la vida de los príncipes William y Harry en 1993, cuando la relación de sus padres era todo un escándalo público.

Tiggy trabajó como niñera de Harry y William durante varios años Getty Images

Además, esta niñera no solo era alguien importante para los jóvenes royals en aquel momento, sino que también era considerada como una consejera de su padre Carlos, lo cual no le agradó del todo a Lady Di, ya que se rumoraba que habría quedado embarazada del hijo mayor de Isabel II.

Pero este rumor escaló a otro nivel cuando la BBC y Martin Bashir le mostraron a Diana una factura falsa en la que figuraba que Tiggy se había practicado un aborto, presumiblemente, de un hijo ilegítimo del príncipe Carlos, tal como recoge Mujer Hoy, lo que provocó que la princesa la despidiera.

Aunque terminó regresando con los hijos de Lady Di después de que esta muriera, en 1997, y estuvo a su cuidado hasta que se casó en 1999 con Charles Pertiffer.

Por otro lado, la aristócrata consiguió este empleo por recomendación de una polémica amiga de la reina Isabel, lady Susan Hussey. Mientras que Tiggy mantuvo una gran relación con Harry durante buena parte de su vida adulta, hasta que se marchó a Montecito, en Estados Unidos

Tiggy se volvió como una segunda madre para el príncipe Harry Getty Images

Respecto a este tema, la experta en realeza Sarah Vine mencionó en el podcast Palace Confidential que, de hecho, el duque de Sussex ha perdido contacto con la que fue un día como su segunda madre.

“Escuché que no habla con ninguno de sus viejos amigos, no escucha a ninguno de sus antiguos asesores, personas como Tiggy Legge-Bourke que solían ser clave para ayudarlo, simplemente no están con él nunca más”, recalcó.

Algo que resulta sumamente curioso si tomamos en cuenta que esta mujer es una de las madrinas del primogénito de Harry y Meghan, el príncipe Archie, lo que demostraría que este distanciamiento se dió relativamente hasta hace unos pocos años.