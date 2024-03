La inesperada frase que lanzó el príncipe Harry para acercarse con la Familia Real Británica

En medio de la gran crisis que vive la monarquía inglesa, el príncipe Harry ha lanzado una frase que pudiera ayudarlo a acercarse a la Familia Real Británica, lo que indicaría que una reconciliación entre ambas partes pudiera estar más cerca de darse.

Recordemos que los Windsor viven un delicado momento debido a la enfermedad de Carlos III y a la convalecencia de Kate Middleton, razones por las cuales ambos están de baja de sus funciones públicas y han pospuesto su agenda institucional hasta nuevo aviso.

La frase del príncipe Harry que lo llevaría a la reconciliación

En su última visita a Canadá para promocionar los Juegos Invictus, Harry fue entrevistado por un periodista para el programa estadounidense Good Morning America, en donde expresó contundentemente una frase que ha dejado sorprendidos a todos. “Amo a mi familia”, refiriéndose a los royals británicos.

El príncipe Harry sugirió que la enfermedad de Carlos III pudiera tener un efecto reunificador en la Familia Real Británica Cortesía

Con esta expresión, el duque de Sussex ha generado una mayor especulación sobre la posibilidad de acercarse con los Windsor, además que puede ser tomada como toda una declaración de intenciones para limar asperezas con el resto de su familia británica.

Además dentro de la misma charla, el hijo menor de Lady Di dijo cuál fue su reacción al enterarse del diagnóstico de cáncer de Carlos III. “Me subí a un avión y fui a verlo tan pronto como pude”, recalcó.

También, el duque reconoció que la enfermedad de su padre podría tener un “efecto reunificador” en toda la familia y que estará haciendo varios viajes en los que tenga que pasar por el Reino Unido, lo que eventualmente hará que visite a su padre, quien se encuentra en tratamiento oncológico desde que se dió a conocer su padecimiento.

La prensa británica ha especulado que los duques de Sussex pudieran reconciliarse con los Windsor Getty Images

Por otra parte, estas palabras del pelirrojo príncipe son bastante contradictorias a lo que han dicho tanto él como su esposa Meghan Markle en diferentes entrevistas desde que marcaron distancia al separarse de la corona inglesa en 2020.

¿El príncipe Harry se podría reconciliar con su hermano William?

Después de la repentina visita de Harry al monarca británico hace unas semanas, la prensa también comenzó a rumorar que los Sussex estaban considerando acercarse con la Casa Real Británica, sin embargo varios expertos en realeza consideran que esto es en realidad algo impensable.

Expertos en realeza ven casi imposible una reconciliación entre los príncipes William y Harry Getty Images

La experta y comentarista real Helena Chard ha dicho para Fox News que el heredero al trono británico no está dispuesto a dejar que el duque vuelva a los Windsor. “El príncipe William tiene su propia confusión privada. Él conoce bien a su hermano y ciertamente no le permitirá regresar a la familia porque no confía en él”, puntualizó.

Mientras que una fuente cercana al rey británico coincide en que Carlos es de la firme idea de que su hijo menor no podría regresar a ser un miembro activo de la corona después de todo lo que han hecho él y la ex actriz de Suits.