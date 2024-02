¿De qué trata el nuevo documental revelador del príncipe Harry y dónde verlo?

El príncipe Harry, hijo del actual rey Carlos III de Reino Unido, estrenó el pasado domingo un nuevo documental que ha despertado el interés del público y los seguidores de la realeza británica.

Con el título Prince Harry’s Mission: Life, Family and The Invictus Games (La misión del príncipe Harry: Vida, familia y los Juegos Invictus, en español), el hijo de Lady Di y hermano del príncipe William, ofrece una actualización sobre lo que ocurre en su vida después del autoexilio de la Casa Real de Inglaterra.

Sin embargo, la producción no fue realizada por Netflix, como lo hizo con ‘Harry y Meghan’, sino por ABC News y Hulu.

El documental especial revela una serie de entrevistas del esposo de Meghan Markle en Good Morning America, hablando sobre su viaje a Canadá por el aniversario de los Juegos Invictus, uno de los proyectos más especiales de Harry.

El duque de Sussex también comparte detalles sobre su visita a Reino Unido después de la revelación del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, y por supuesto, sobre su familia que reside en California, Estados Unidos.

El nuevo documental del príncipe Harry causó molestia a Netflix

Cabe señalar que el lanzamiento de este documental ha generado controversia, ya que el príncipe Harry y Meghan Markle tienen un contrato millonario activo con Netflix, y el sorpresivo estreno es por parte de la competencia, Disney.

La portada del nuevo documental del príncipe Harry. (Hulu)

Según informes, Harry y Meghan aún tienen varias producciones en desarrollo para el gigante de streaming, incluyendo una adaptación de una novela romántica. No obstante, Netflix expresó sorpresa por este lanzamiento, según reportó una fuente a Daily Mail.

Meghan Markle también tendrá nuevos proyectos en la plataforma Lemonade, donde podrá transmitir sus podcasts, después de la cancelación que tuvo en Spotify.

Dónde ver el nuevo documental del príncipe Harry

Es posible ver Prince Harry’s Mission: Life, Family and The Invictus Games a través de Hulu con una suscripción. En Estados Unidos, también es posible verlo en Disney+. Para Latinoamérica, aún no hay informes sobre dónde se podrá ver.