La casa real británica rompe el silencio y habla sobre el estado de salud de Kate Middleton

La salud de Kate Middleton sigue siendo una incógnita a más de un mes de haber sido intervenida por una cirugía abdominal, y aunque ya se recupera en casa, poco se conoce de su evolución, dando lugar a rumores. Es por ello que la Casa Real Británica ha decidido romper el silencio y hablar de cómo se encuentra la princesa de Gales en estos momentos.

Además, la ausencia del príncipe William a una ceremonia por “motivos personales” ha dado pie también a que se especule más y se prendan las alarmas sobre la salud de su esposa, pues hay quienes han pensado que la razón para no asistir a este evento podría ser porque la recuperación de la princesa no iría tan bien como se esperaba. De ahí que la institución monárquica se haya pronunciado al respecto.

¿Qué dijo la casa real británica sobre la salud de Kate Middleton?

Según informaba People, un portavoz de la corona dijo que Kate “sigue estando bien”, aunque no ahondo en más detalles. Mientras que estas declaraciones dejan entrever que la decisión del heredero al trono de no asistir a la misa en recuerdo de Constantino de Grecia no tiene nada que ver con su mujer.

Kate Middleton ha progresado y sigue bien, según un portavoz de la corona británica Getty Images

Si bien estas palabras no dejan de ser escuetas, sí buscan dar un poco de tranquilidad a los británicos y dejar en claro que la princesa Kate se está recuperando de la cirugía abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero.

Pues han surgido rumores desde la prensa internacional que su recuperación no ha ido tan bien como se esperaba, algo que hasta el momento no ha sido demostrado con pruebas o testigos fehacientes.

También, de acuerdo con lo que se ha informado, la princesa se está “recuperando de manera constante”, algo que puede tener bastante veracidad si tomamos en cuenta que hace unos días decidió hacer su primer viaje fuera y tomarse unas vacaciones en la finca de Sandringham.

Hace unos días, Kate Middleton hizo su primer viaje después de su cirugía abdominal Getty Images

Por otro lado, la misma publicación menciona cómo ha sido el regreso del príncipe William a la vida pública. “Lo está llevando muy bien considerando que su esposa fue operada y recientemente se enteró de las noticias de su padre”, según un amigo cercano.

La ausencia del príncipe William preocupa y prende las alarmas sobre Kate Middleton

Mientras tanto, el príncipe de Gales faltó a la misa para conmemorar el aniversario luctuoso de Constantino de Grecia por “motivos personales” y no porque la salud de su esposa lo preocupara, tal y como algunos medios lo especularon.

El príncipe William faltó al homenaje de su padrino Constantino de Grecia Getty Images

Se tenía previsto que el primogénito de Carlos III llegara a la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor este martes para el homenaje a su difunto padrino, pero no fue así, por lo que la reina Camilla fue la que encabezó dicha ceremonia, en representación del monarca británico, quien también se encuentra de baja debido a su tratamiento contra el cáncer.