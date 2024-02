Conoce al millonario duque de Westminster y a cuánto asciende su fortuna y patrimonio

Desde el año 2016, Hugh Grosvenor se convirtió en el séptimo duque de Westminster cuando su padre murió y le heredó este título, así como la totalidad de sus bienes, lo cual lo ha convertido en el hombre más rico del Reino Unido.

Además, guarda una estrecha relación con la Familia Real Británica, ya que es ahijado de Carlos III y, por si fuera poco, también es padrino del pequeño George, quien es el hijo mayor del príncipe William.

¿De cuánto es la fortuna del duque de Westminster?

Gracias al ducado y patrimonio que le dejó su fallecido padre Gerald Cavendish Grosvenor, su fortuna asciende a los 10.700 millones de euros. También cuenta con varias propiedades en los exclusivos barrios londinenses de Mayfair y Belgravia, además de muchas otras repartidas por todo el mundo, según datos que recoge Vanitatis.

El duque de Westminster tiene una fortuna estimada en 10.700 millones de euros

De hecho, se estima que cuenta con más de 1,500 propiedades en 60 países, es decir, que tiene más tierras que el mismo rey Carlos III.

Incluso en España también guarda un gran patrimonio, siendo la finca de caza La Garganta una de las más importantes, pues tiene una extensión de 15.000 hectáreas, mientras que su superficie equivale a toda la ciudad de Barcelona, según el cálculo que hace el sitio Mujer Hoy.

Esta finca española es considerada la más importante de toda Europa para la caza, y es también uno de los lugares favoritos del príncipe William y Kate Middleton.

El Duque de Westminster se casará con Olivia Hudson a mediados de 2024

Todo esto ha hecho que el duque de Westminster sea considerado a sus 33 años, como uno de los solteros más codiciados del mundo, aunque a mediados de este año dejará la soltería y contraerá matrimonio con la filóloga Olivia Henson, de 30.

¿El duque de Westminster invitó al príncipe Harry a su boda?

Por otro lado, ya dábamos cuenta de la cercanía que tiene Hugh con los Windsor, pues además de que tiene de padrino al monarca británico y su ahijado es el príncipe George, no son los únicos miembros de la monarquía inglesa con los que se lleva bien.

El príncipe Harry no habría sido invitado a la próxima boda del duque de Westminster, según la prensa británica Getty Images

También es amigo del príncipe Harry e incluso, la prensa británica se debatió entre si el duque de Westminster lo habría invitado o no a su próxima boda. Mientras unos decían que no le envió invitación, otros apuntaban a que sí lo invitó pero que el pelirrojo royal no asistirá para evitar robarle la atención a los novios en uno de los días más importantes de sus vidas.

En cuanto a los detalles de su enlace matrimonial, la ceremonia religiosa tendrá lugar el próximo 7 de junio en la catedral de Chester, mientras que el festejo se realizará en la propiedad de Eaton Hall.