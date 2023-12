Sostienen que Harry fue invitado a la boda del duque de Westminster pero rechazó asistir: esto es lo que se sabe

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle no dejan de estar envueltos en la polémica, ya que tras los primeros rumores de que no habrían sido invitados a la boda del Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, ahora ha surgido otra versión que indica que los Sussex fueron los que habrían rechazado la invitación a este próximo enlace nupcial.

En un inicio, la prensa comenzó a manejar que Grosvenor le habría dado la espalda a Harry y a Meghan, excluyéndolos de su lista de invitados a su próxima boda con Olivia Henson, quien fue compañera de colegio de Kate Middleton.

De hecho, The Times informó que en un principio sí quería que Markle y su pelirrojo esposo estuvieran presentes en este gran día, pero que finalmente habría decidió no solicitar su presencia, para que estos dos royals no eclipsaran sus nupcias.

Las primeras versiones apuntan que el duque de Westminster no invitó a Harry a su boda con Olivia Hudson, para que no lo eclipsara en su gran día

Incluso, la misma publicación mencionó que, en cambio, sí invitó al príncipe William y a Kate, pues recordemos que Hugh Grosvenor es también padrino del príncipe George.

Asimismo, esto causó un gran revuelo, pues recordemos que en su momento, Hugh era un amigo cercano al hijo menor de Lady Di y además, fue invitado al casamiento del príncipe en mayo 2018. Sin embargo, ahora surge una nueva versión que desmiente a las primeras especulaciones.

Por qué Harry y Meghan rechazaron ir a la boda del Duque de Westminster

Como ya adelantábamos, ha surgido nueva información de Page Six, la cual pone en duda lo que anteriormente se manejó. El reportaje de este medio indica que, contrario a lo que se piensa, el duque de Sussex fue el que rechazó la invitación a la boda del duque de Westminster, para evitar un encuentro “incómodo” con la Familia Real británica.

El príncipe Harry rechazó la invitación a la boda del duque de Westminster para no causar un encuentro incómodo con los Windsor Getty Images

También menciona que sí recibió la tarjeta de invitación a la boda que se celebrará el próximo 7 de junio de 2024, pero que después Harry le llamó personalmente al duque, Hugh Grosvenor, para decirle que sería mejor que él y Meghan no asistieran.

Por otro lado, el medio citado contó también que la decisión del príncipe Harry de no acudir a la boda fue mucho antes de que se creara la polémica en torno a las revelaciones del libro Endgame, el cual salió a la luz la semana pasada.

La versión holandesa de esta obra de Omid Scobie, sugiere que una de las personas que hicieron comentarios racistas respecto al hijo de Harry fue Kate Middleton, sin embargo, su autor se deslindó y dijo que en ninguna de sus versiones o borradores del libro puso los nombres de quienes emitieron dichos comentarios.