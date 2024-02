El Palacio de Kensington indignado por los rumores sobre la salud de Kate Middleton

Fue hace prácticamente una semana cuando se dió a conocer el alta hospitalaria de Kate Middleton luego de que fuera sometida a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero, sin embargo, desde su operación había existido un secretismo absoluto sobre su salud, por lo que los rumores no se hicieron esperar, ya que nunca se especificó el motivo de su intervención.

Por ello es que la prensa española comenzó a especular sobre su estado de salud, ya que incluso se comentó que su postoperatorio tuvo varias complicaciones de gravedad, mientras que hubo quienes se atrevieron a decir que la princesa había fallecido, por lo que el Palacio de Kensington tuvo que salir a desmentir todos estos rumores de Kate.

El Palacio de Kensington desmiente los rumores sobre la salud de Kate Middleton

Los rumores no se han hecho esperar al no existir información clara sobre de qué operada, y por ello es que la periodista Concha Calleja, en un inicio, aseguró que “algo no había salido bien en el postoperatorio” de la princesa de Gales.

La prensa española aseguraba que Kate Middleton había sido inducida a un coma Getty Images

Mientras que días después de estas declaraciones, la misma comunicadora dijo que Kate había sido inducida a un coma y que además fue entubada debido a las complicaciones que tuvo después de la cirugía.

“Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en ese momento debido a las complicaciones que surgieron. La decisión fue ponerla en coma inducido. Tuvieron que intubarla”, según afirmó Calleja.

Estos supuestos llegaron a oídos del Palacio y ante la situación, la institución aclaró este rumor. “Son puras tonterías”, a seguro una fuente allegada a Palacio a la revista People.

“La periodista nunca intentó verificar siquiera nada de lo que afirma con alguna fuente de Palacio”, dejando en claro que a pesar de que no han emitido más comunicados, sí están al pendiente de lo que se dice de la corona británica alrededor del mundo.

Un allegado al Palacio desmintió que Kate Middleton estuviera en peligro luego de su cirugía abdominal Getty Images

También, la fuente aseguró que lo que mencionó Calleja de la nuera de Carlos III “es totalmente inventado y no fue lo que ocurrió”.

Por otra parte, hay que resaltar que los medios británicos, quienes se habían mantenido en silencio sobre la salud de Middleton, en los últimos días han vuelto a dar cobertura al tema, haciendo eco del enfado de la Corona por estos rumores.

Sin embargo, la Familia Real Británica sigue sin aclarar la razón que llevó a la esposa del príncipe William al quirófano, y probablemente dejará esta respuesta al aire. Aunque, mientras siga tratando de ocultar ello, es probable que las especulaciones no se apaguen.