El cruel gesto del príncipe Harry hacia Camilla Parker que demuestra su mala relación

Para nadie es un secreto la mala relación que tiene el príncipe Harry con Camilla Parker derivado de su romance clandestino con Carlos III (entonces príncipe de Gales), por lo cual no ha perdido la oportunidad de hacerle saber su rechazo mediante gestos y despectivas actitudes.

Sin embargo, con el tiempo han tenido que lidiar, tanto él como su hermano, el príncipe William, con la idea de que Camilla se ha convertido en su madrastra, y ahora, en la reina consorte de Inglaterra, pese a que nunca se han llevado bien con ella. Además de que las tensiones entre ellos siguen desde hace años.

El gesto con el que el príncipe Harry rechaza a la reina Camilla

Aunque la manera en la que los hijos de Lady Di lidian con esta situación es muy diferente, pues el pelirrojo royal puede darse el lujo de expresar su rechazo. Algo que el príncipe de Gales no podría siquiera pensar, y mucho menos hacer, dada su posición como heredero de la corona británica.

El príncipe Harry ha tenido varias actitudes que demuestran su rechazo a Camilla Parker Getty Images

En este sentido, uno de las acciones que demuestran la mala relación de Harry con Camilla Parker fue cuando en su biografía de Spare, el duque de Sussex la llamo villana y la tachó de aprovecharse de su padre.

Mientras que el gesto más reciente (y cruel) con el que deja en claro su rechazo fue durante su último viaje al Reino Unido, cuando visitó al monarca británico tras enterarse de su enfermedad.

Según una fuente cercana, pidió que no estuviera presente la reina Camilla en ese momento. “Harry, según he oído, prefería no estar en la misma habitación con su madrastra cuando habló con el Rey sobre su diagnóstico de cáncer”, dice The Telegraph.

El origen del rechazo del príncipe Harry hacia Camilla Parker

En su libro, el príncipe Harry calificó a Camilla Parker como villana Chris Jackson/Getty Images

Pero para entender mejor este drama familiar y el por qué Harry la rechaza, es preciso remontarnos unos años antes de que Carlos conociera a Lady Di y tuviera su primer romance con Camilla, el cual terminó cuando el royal británico se fue a realizar su servicio en la Marina Real.

Así que ante la ausencia del entonces joven príncipe Carlos, Camilla se casaría con Andrew Parker Bowles. No obstante, el amor que ambos sentían jamás desapareció y provocó que fueran infieles a sus respectivas parejas, lo que terminó por afectar profundamente a William y a Harry.

Esto generó que en 1996 Carlos y Diana se divorciaran oficialmente, aunque un año después sufrirían la muerte de Diana, lo que catapultó que los jóvenes príncipes marcaran una mayor distancia con su madrastra.

El regreso de Camilla Parker a la vida de Carlos III no fue bien aceptado por el príncipe Harry Getty Images

Todo esto hizo que los hijos de la princesa Diana rechazaran a Camilla, pero lo que reavivó esta tensión fue la aparición pública que hizo Carlos con ella en 1999. Luego, la historia de amor entre ellos se afianzaría con su boda en 2005, y ahora ambos se han convertido en rey y reina consorte de Inglaterra.

Finalmente, vemos que el regreso de Camilla Parker Bowles a la vida de Carlos no cayó en gracia a sus hijos, e incluso la consideraban como una intrusa en la familia, por lo que el monarca siempre intentó que sus vástagos se llevaran bien con su mujer. Cosa que nunca ha logrado del todo y que se ve lejos, al menos en el corto plazo.