Este es el nuevo movimiento de Kate Middleton con el que lanzó un guiño a Isabel II y sorprendió a todos

La princesa de Gales, Kate Middleton, se mantiene de baja, después de haber sido sometida el pasado 16 de enero a una cirugía abdominal, de la cual aún no se esclarecen los detalles, y, según lo comunicado por el Palacio de Kensington, no será hasta después de Semana Santa cuando la querida royal reaparezca en escena.

Sin embargo, tal y como se señaló en el diario británico The Times a finales de enero, el estado convaleciente de Kate no le impidió continuar con sus labores reales, ya que, incluso, se mantuvo trabajando mientras permaneció internada en The London Clinic, mismo lugar donde fue operado el rey Carlos III para corregir su problema de “agrandamiento de próstata”.

La publicación asegura que la esposa del príncipe William mantuvo intacta su ética laboral y continuó cumpliendo con sus obligaciones profesionales, en la medida de lo posible, tal y como se supone lo hace ahora el monarca, quien también permanece temporalmente de baja, debido a que enfrenta un diagnóstico de algún tipo de cáncer.

Carlos III y Kate Middleton se encuentran enfrentando, respectivamente, crisis en su salud

El movimiento de Kate Middleton que sorprendió a los ingleses

Como parte de sus estrategias y movimientos de trabajo, Kate Middleton ha decidido hacer una reestructuración en su gabinete de trabajo, tal y como lo hizo su esposo, el príncipe William, en días anteriores, cuando decidió reemplazar a su secretario privado, Jean-Christophe Gray, por Ian Patrick.

Bajo la misma lógica, según información extraoficial reportada en medios británicos, la princesa de Gales ha decidido contratar como su mano derecha al teniente coronel Tom White, en lugar de Alison Corfield quien era a quien la prensa había señalado como la candidata al puesto con más probabilidades de ser seleccionada por Kate.

Kate Middleton ha sumado a sus filas un nuevo empleado, aunque el reino aún no lo ha confirmado GETTY IMAGES

El más reciente guiño de Kate Middleton a la reina Isabel II

Sin embargo, además de lo impredecible, lo que más ha llamado la atención del movimiento más reciente en el equipo de Kate Middleton es el hecho de que el coronel que próximamente se estaría sumando a las filas de Kensington, protegió a la reina Isabel II hasta su muerte y ahora se prevé que continué realizando labores similares al lado de la futura reina de Inglaterra.

Además, este “guiño” toma relevancia, si tomamos en cuenta el grave periodo de inestabilidad que actualmente enfrenta la Corona británica, debido a que su máximo representante se encuentra enfrentando al cáncer, por lo que tiene todo el sentido que la princesa de Gales busque seguir los pasos de Isabel II, quien logró mantener el reino a salvo por más de 70 años.