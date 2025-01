Revelan la tierna tradición de cumpleaños de Kate Middleton que piensa heredar a la princesa Charlotte

Cada vez falta menos para el cumpleaños de Kate Middleton, quien nació un 9 de enero de 1982, en Berkshire. Después de un año extremadamente difícil para ella, este 2025 la princesa de Gales cumplirá 43 años de edad y lo hará rodeada de sus seres queridos.

Según se ha revelado desde la prensa británica, el príncipe William ya se encuentra preparando los últimos detalles para celebrar a su esposa. Además, se tiene contemplado que como cada año, la futura reina lleve a cabo una tierna tradición, de la cual disfruta desde su cumpleaños número 18.

Fue el hermano de la princesa, James Middleton, el encargado de revelar tal tradición, la cual más adelante podría ser heredada a la pequeña princesa Charlotte. “Catherine y Pippa recibieron hermosas joyas para su cumpleaños número 18”, reveló el amante de los perros en su libro ‘Meet Ella: The Dog Who Saved My Life’.

Lamentablemente, James no se dio a la tarea de revelar exactamente qué clases de joyas fueron las que su hermana mayor recibió en el pasado.

Desde su cumpleaños 18, la princesa Kate Middleton recibe joyas en su cumpleaños Getty Images

¿Cómo celebrará Kate Middleton su cumpleaños este 2025?

Desde el diario The Sun se afirma que este año, el príncipe William tendría entre manos un plan muy emotivo para celebrar el 43 aniversario de vida de la madre de sus hijos.. “William está planeando festividades íntimas y acogedoras para la ocasión”, afirma el medio.

Por su parte, la ex corresponsal real de la BBC, Jennie Bond, habló con la revista OK! y mencionó que el heredero podría ser quien prepare el desayuno durante el gran día de Kate. “Aunque dice que no es muy buen cocinero, Catherine le dijo a Mary Berry que es bastante bueno preparando desayunos, así que tal vez una bandeja, con una rosa incluida, llegue temprano para ella”, afirmó.

Después de haber enfrentado el cáncer por un años, Kate Middleton celebrará su cumpleaños 43 con sus hijos Getty Images

Bond agregó: “Si bien para algunas mujeres la perspectiva de cumplir 43 años puede resultar un poco desalentadora, estoy segura de que Catherine estará encantada de poder disfrutar de su cumpleaños con una salud relativamente buena, aunque, por supuesto, todavía se está recuperando.

La experta también añadió: “Cada día debe ser ahora especialmente valioso para la princesa y cada cumpleaños un motivo de celebración y agradecimiento”.

¿Cómo Kate Middleton ha celebrado anteriormente su cumpleaños?

Se sabe que, además de recibir joyas en sus cumpleaños, Kate Middleton suele reunirse con su familia. “La vida familiar siempre ha sido fundamental para la princesa de Gales y le encanta tener una excusa para celebrar”, declaró la experta real Ingrid Seward declaró ante The Mirror.

Asimismo, Seward agregó: “Tradicionalmente, Su Alteza sólo celebra los cumpleaños importantes con el público, por lo que es posible que tengamos que esperar hasta que Catherine cumpla 45 años”.