Salen a la luz las 3 curiosas similitudes que el príncipe William y Harry mantienen a pesar de su distanciamiento

Incluso desde antes de que el príncipe Harry decidiera renunciar a su título y labores reales, ya se vislumbraban signos de frialdad en la relación del duque con su hermano, el príncipe William, quien en el pasado llegó a ser su apoyo incondicional y confidente.

La unión que existía entre los hijos de Carlos III no era fortuita, sino que con el tiempo había ido consolidándose gracias a los valores que a ambos les inculcó su madre, Lady Di.

Antes de morir, la princesa de Gales demostró en incontables ocasiones lo importante que era para ella que sus vástagos se mantuvieran unidos, por lo cual se esmeró siempre en tratarlos de manera igualitaria, lo cual finalmente dio origen a varias similitudes en los gustos y actitudes de los entonces jóvenes William y Harry.

Hoy, a pesar del paso del tiempo, parece ser que el legado de la princesa Diana sigue vigente, por lo que sus hijos siguen siendo parecidos en varios aspectos, a pesar de su distanciamiento.

Lady Di siempre procuró transmitir los mismos valores a sus dos hijos Julian Parker/UK Press via Getty Images

¿En qué siguen siendo parecidos el príncipe William y su hermano Harry?

De acuerdo con un artículo del Daily Mail, firmado por Alesia Fiddler, ambos hijos del rey Carlos III se mantienen firmes en su rechazo a las típicas faldas escocesas, lo cual puede comprobarse gracias a que no existe ninguna foto de ellos luciendo ese tipo de prendas.

Otra prueba de ello puede leerse en las explosivas memorias del duque de Sussex “Spare”, en las cuales escribió: “Mientras no lleváramos faldas escocesas, con ese preocupante cuchillo en tu calcetín y esa brisa en tu trasero, estaba bien”.

Los príncipes Harry y William son más parecidos de lo que pudiera parecer Getty Images

De manera similar, un mes antes de su cumpleaños número 21 en 2003, William admitió que utilizando este tipo de prendas tradicionales, sentía “un poco de corrientes de aire”. Además, según informó el periódico The Mail, el heredero llegó a admitir: “He llevado falda escocesa en privado y no digo que nunca la llevaré en público. Todavía no me he metido en eso”.

En cuestiones más profundas, los hermanos también están unidos en el hecho de que disfrutan hablando de sus amados hijos. Por su parte, el príncipe de Gales ha compartido recientemente muchas historias conmovedoras sobre su vida como padre. Mientras que Harry hace lo mismo cada que tiene la oportunidad durante eventos de la Fundación Archewell o los Juegos Invictus.

Por último, cabe mencionar la unión que ambos mantienen con sus respectivas esposas, ya que ni Harry ni William tienen mesura al momento de demostrar el gran afecto que sienten por Meghan Markle y Kate Middleton.