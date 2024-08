Sofia de España llega a los Juegos Olímpicos de París, tras protagonizar una preocupante escena en Mallorca

Ha sido en verano de altas y bajas para Sofía, reina consorte de España, quien hace dos semanas asistía al funeral de su tío, el príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca, la semana pasada sufría por las altas temperaturas en Palma de Mallorca, y ahora la aparece en las gradas de los estadios de París, apoyando a los deportistas de España.

Todo apunta a que Sofía de Grecia será la encarga de representar a la Casa Real de España durante el cierre de los Juegos Olímpicos este domingo, después de que lo hicieran la princesa Leonor acompañada de la infanta Sofía, la reina Letizia y, posteriormente, su esposo, Felipe VI.

A penas hace un par de días, la salud de la reina Sofía había levantado señales de alarma cuando, durante un paseo con su nuera y sus nietas, se vio a la monarca con dificultades para caminar, dando traspiés y mostrando signos de mareo. Como ese mismo día, el martes pasado, la princesa Leonor había debutado al volante de manera pública, esas fueron las imágenes que acapararon los titulares.

Fue hasta casi 48 horas después que algunos videos tomados en Palma de Mallorca y publicados en Tik Tok cobraron relevancia, en ellos mostraban a la reina con problemas de movilidad y de equilibrio. A falta de una versión oficial, en las redes se hicieron virales comentarios que cuestionaban la pertinencia de dar un paseo cuando las temperaturas rondaban los 40 grados centígrados.

La reina Sofía sufre las consecuencias del calor mientras camina junto a sus nietas y la reina doña Letizia por Mallorca



© NovaMas / Tiktok pic.twitter.com/5Ikwbgk3Nk — Jose Moreno (@Josemn1_) August 8, 2024

Sofia de España llega a París

Tal como estaba programado, la reina emérita de España llegó a París a apreciar la recta final de los Juegos Olímpicos, y no ha tardado en hacerse presente en las gradas, apoyando a los deportistas españoles.

Ni de gala ni con tiara o broches emblemáticos, el look sport de la reina Sofía cumplió con la ocasión. No es habitual que la emérita use prendas deportivas, pero en esta ocasión el protocolo es diferente y ella usó una sudadera abierta (chandal) con la bandera de España al pecho.

Su presencia fue interpretada como un amuleto de buena suerte, pues en el primer acto que acudió, la delegación española ganó. Se trató de la final de waterpolo femenil, el cual se disputó entre España y Australia.

La reina Sofía, testigo de excepción del espectacular oro olímpico de la selección femenina de waterpolo Casa Real de España

Mientras que a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 acudieron los reyes Felipe y Letizia de España, durante la clausura será la reina emérita quien esté presente.