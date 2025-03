Un empleado de la realeza asegura que Meghan Markle y el príncipe Harry son una carga para Carlos III

El famoso chef Richard Corrigan, quien ha preparado comida para la familia real británica, asegura que no le gustó en absoluto el nuevo programa de estilo de vida de Meghan Markle en Netflix y señaló que tanto ella, como el príncipe Harry, se han convertido en una carga para el rey Carlos III.

“Reconozco que vi ‘With Love, Meghan’. Es un poco pretenciosa. No me gusta la farsa. California es muy Hollywood, todo es muy parecido: Gran Bretaña no es así”, dijo el chef al Daily Mail.

Además, Richard Corrigan aseguró que Harry y Meghan se han convertido en una preocupación para el rey Carlos III, quien se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer.

El célebre chef comparó a los duques de Sussex con el rey Eduardo VIII y Wallis Simpson, una mujer estadounidense quien también había pasado por un divorcio. El monarca abdicó en 1936 para poder casarse con la norteamericana.

“No creo que a nadie le guste que la gente haga televisión barata. Si vas a dejar [la vida real], cómprate un lindo departamento y diviértete y disfruta, pero no te conviertas en una carga”, dijo el chef.

“Nunca puedes ser responsable de con quién se casan tus hijos, y no deberías serlo; tienen que forjarse su propio futuro”, añadió.

Chef real se lanza contra Meghan Markle

Richard Corrigan ya había expresado que no es el mayor admirador de Meghan Markle en el pasado.

“Cociné para la Reina gratis, por supuesto. Y cocino para cualquiera, pero déjenme decirles que algunos tendrán que pagar. Dejaría entrar a [Meghan] al restaurante, sin duda, pero la Reina ya tenía la alfombra roja desplegada. ¿Lo haría Meghan? No lo creo”, señaló.

¿Dónde se grabó ‘With Love, Meghan’?

El pasado 4 de marzo se estrenó la serie de 8 capítulos de Meghan Markle como parte de un acuerdo de 85 millones de libras de Netflix con los duques de Sussex.

Sin embargo, a excepción de algunas pocas escenas, este proyecto no se grabó en la casa de la familia, sino en una granja rentada por 6 millones de libras a unos pocos kilómetros de su mansión en Montecito, California.