Una amiga de Meghan Markle elogió al príncipe Harry y reveló detalles desconocidos de su matrimonio

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry se casaron en 2018, los rumores sobre su matrimonio no han cesado. Una situación que se ha exacerbado en los últimos años, sobre todo desde su salida de la Familia Real Británica.

Sin embargo, una de las amigas más cercanas de la duquesa de Sussex, Lindsay Jill Roth, ha salido en su defensa, elogiando a Harry y revelando detalles poco conocidos sobre la relación de la pareja.

¿Qué dijo la amiga de Meghan Markle sobre el príncipe Harry?

Lindsay Jill Roth, autora y productora de televisión, mantiene una estrecha amistad con Meghan desde sus días en la Universidad Northwestern. A pesar de la distancia y de los cambios radicales en la vida de la duquesa, su vínculo sigue siendo sólido. Lo cual quedó demostrado en una reciente entrevista que dio a People Magazine para promocionar su más reciente libro, Romances & Practicalities: A Love Story (Maybe Yours!) in 250 Questions.

Lindsay Jill Roth y Meghan Markle se conocen desde la universidad Instagram

Durante la plática, Roth expresó su admiración por Markle y dejó claro que sigue siendo una amiga leal y cariñosa. Pero no solo habló sobre la duquesa. Lindsay también dedicó unas palabras al príncipe Harry, describiéndolo como un “marido maravilloso”.

Sin embargo, también dio más detalles sobre la relación entre Meghan y Harry ya que, según Roth, esta sigue siendo fuerte y basada en el apoyo mutuo, más allá de lo que se diga en la prensa. Una declaración que cobra relevancia en un momento en el que la pareja enfrenta constantes especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

La dedicatoria que Lindsay Jill Roth dedicó a Meghan Markle en su nuevo libro

Además, Roth hizo una mención especial a Meghan en su nuevo libro aunque, según confesó, la exactriz de Suits aún no lo ha descubierto. “He guardado eso como un pequeño detalle para que lo vea cuando el libro salga”, reveló. También, la escritora enfatizó la rareza de encontrar amigos que ofrezcan un amor incondicional, destacando que Meghan es una de esas personas en su vida.

Lindsay Jill Roth hizo una dedicatoria especial a Meghan Markle en su nuevo libro Especial

La relación entre Lindsay y Meghan no solo se ha basado en el apoyo profesional, sino también en momentos personales inolvidables. En 2016, cuando Roth se casó con Gavin Jordan, la duquesa tuvo un papel fundamental en la ceremonia como dama de honor. Dos años después, la historia se repitió, pero en sentido contrario, cuando los Sussex celebraron su boda en Windsor.

Con el tiempo, la vida de Meghan ha cambiado drásticamente, pero su círculo íntimo sigue apoyándola. La revelación de Lindsay Jill Roth no solo refuerza la imagen de un matrimonio sólido entre Meghan y Harry, sino que también deja en claro que la duquesa de Sussex sigue contando con amigos incondicionales, dispuestos a defenderla de cualquier rumor.