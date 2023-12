5 alimentos que debes consumir para aumentar y tonificar tus músculos

Para lograr tener la figura de tus sueños es indispensable considerar otras variables más allá del ejercicio, ya que el organismo requiere no solo de movimiento, sino también de una serie de nutrientes específicos para desarrollar una hipertrofia muscular.

Expertos en nutrición señalan que es indispensable el consumo adecuado de calorías según tu objetivo y tus características corporales. El somatotipo, medidas de altura y actividad diaria son variables indispensables para hacer un cálculo correcto de cuánta es la energía que necesitas ingerir para reducir tu porcentaje de grasa mientras construyes y creces tu masa muscular.

Además de la cantidad de alimentos que consumes al día, también debes de cuidar la calidad de ellos, pues esto podría favorecer o sabotear tu camino a mostrar tu mejor versión física, por ello hoy en VANIDADES traemos para ti una lista de 5 alimentos que podrían ser tus aliados a la hora de perder peso y tonificar tus músculos. Presta atención.

Arroz

El arroz es un ingrediente indispensable para propiciar el crecimiento muscular

El consumo de arroz para aumentar masa muscular es indispensable, debido a que este es un carbohidrato complejo, lleno de nutrientes y que, además, proporciona al organismo la capacidad de mantener constantes sus niveles de glucosa, al ser un alimento de lenta digestión.

También cabe destacar de este grano que es un ingrediente que te permitirá mantenerte saciada por más tiempo, lo que a mediano plazo podría traducirse en una ingesta menor de calorías a lo largo del día y la progresiva pérdida de peso.

Quesos magros desnatados

El queso es un alimento que debe de ser desatanizado, pues también aporta importantes nutrientes para la tonificación muscular

Otra deliciosa opción que puede convertirse en tu aliado para mantener firme tus músculos y aumentar su tamaño, si así lo deseas, son los productos lácteos bajos en grasa, los cuales también ayudan a completar el porcentaje de proteína que necesitamos consumir diariamente.

Huevos

El huevo es un alimento que facilmente puede ayudarte a cumplir con tus requerimentos de proteínas diarios jcomp (Freepik)

Este alimento de origen animal es rico en aminoácidos como la leucina, quien se encarga de activar la absorción de las proteínas consumidas, contribuyendo así a que se gane músculo en menos tiempo. Además es rico en proteína, teniendo por pieza un total de 13 gramos de este macronutriente.

Espinacas

Agrega más alimentos de color verde a tu dieta y observa cambios inmediatos en tu salud

La ficción de “Popeye” no mentía cuando señalaba a este alimento como el secreto del marino para mantenerse musculoso, ya que esta verdura destaca por su alto nivel de hierro, ácido fólico, vitamina A y óxido nítrico, el cual es un compuesto que ayuda a ensanchar los vasos sanguíneos y permite un mayor flujo de sangre, lo que es imprescindible para fortalecer los músculos, según el estudio de The Journal of Physiology.

Plátanos

Un licuado de plátano puede ser un complemento ideal para lograr tu objetivo de ganar masa muscular KamranAydinov (Freepik)

Las frutas tampoco están excluidas de esta lista, ya que las bananas también son indispensables para mantener una masa muscular sana y en crecimiento, por su alto potasio, el cual ayuda a reponer los electrolitos perdidos durante las rutinas de ejercicio. Además de poseer otros micronutrientes, como el manganeso, la vitamina B6 y la vitamina C.

Ahora ya lo sabes, no olvides incrementar tu consumo de estos alimentos, siempre tomando en cuenta el número de calorías que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente e irse transformando con disciplina progresivamente.