El delicioso fruto que debes incluir en tu cena para dormir y descansar mejor, según expertos

Si últimamente te pasas dando vueltas en la cama sin poder dormir o te levantas sintiendo que no descansaste nada, ¡t enemos un tip de los expertos que te va a encantar! Existe un fruto que podría ayudarte a dormir mejor, y no, no estamos hablando de la típica manzanilla.

Se trata de las bayas de goji, el superalimento que está conquistando el mundo del bienestar. Estas pequeñas frutas rojas, originarias de China y conocidas científicamente como Lycium barbarum, no solo están llenas de nutrientes y antioxidantes, sino que también tienen un truco bajo la manga: contienen melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.

Según WebMD, consumir bayas de goji puede aumentar tus niveles de melatonina de forma natural, lo que ayuda a tu cuerpo a relajarse y a conciliar el sueño más rápido. Son perfectas si a veces te cuesta dormir por el estrés, la ansiedad o simplemente porque tu mente no deja de dar vueltas.

Las bayas de goji te ayudan a dormir mejor Getty Images

Beneficios de las bayas de goji

No solo te ayudan a dormir mejor. Las bayas de goji son ricas en vitamina C, vitamina A, hierro y fibra, lo que las convierte en un boost de energía y salud. Además, sus antioxidantes ayudan a combatir el envejecimiento y fortalecen tu sistema inmunológico.

¿Cómo puedes consumir bayas de goji para mejorar el descanso?

¡Hay mil formas de disfrutarlas! Puedes comerlas solas como snack antes de dormir, añadirlas a tu yogur, hacer un té relajante o incluso usarlas en smoothies nocturnos. Además, vienen en forma de suplementos, así que opciones no te faltan.

Si buscas un remedio natural para dormir mejor y despertar radiante, ¡dale una oportunidad a las bayas de goji! No solo te ayudarán a descansar, sino que también cuidarán de tu piel y tu salud en general. ¿Lista para probarlas? ¡Tu rutina nocturna nunca volverá a ser la misma!