¡Adiós al bob! Corte de pelo ‘fluffy’, la nueva tendencia para verte hasta 10 años más joven

Si sientes que el clásico bob ya no te emociona como antes, tranquila porque hay un nuevo corte que está conquistando salones, pasarelas y redes sociales. Se trata del corte fluffy, un estilo con volumen, movimiento y un aire desenfadado que no solo moderniza tu look, sino que también tiene ese efecto rejuvenecedor que todas buscamos.

¿Qué es el corte fluffy y por qué está en tendencia?

El corte fluffy no es exactamente un corte rígido, sino una técnica que apuesta por capas suaves, textura ligera y mucho volumen. La clave está en crear ese efecto “esponjoso” que da vida al pelo sin que se vea exagerado.

Inspirado en los años 90 (sí, ese momento icónico de supermodelos con melenas llenas de movimiento), este estilo regresa con una versión más natural y relajada. En 2026, vuelve con fuerza porque responde a una melena con personalidad, fácil de llevar y con efecto antiedad inmediato.

A diferencia de los cortes más estructurados, el fluffy aporta dinamismo y suaviza los rasgos, lo que visualmente puede restar años.

Por qué el fluffy es más rejuvenecedor que el bob

El bob ha sido durante años el corte estrella por su elegancia, pero también puede resultar un poco rígido si no se adapta bien. Aquí es donde el fluffy gana terreno porque:

Aporta volumen en la raíz , lo que da un efecto lifting natural.

, lo que da un efecto lifting natural. Suaviza facciones gracias a sus capas ligeras.

gracias a sus capas ligeras. Evita el pelo plano, uno de los factores que más envejecen el look.

Además, los expertos coinciden en que el volumen y el movimiento son claves en las tendencias actuales, dejando atrás los acabados demasiado lisos.

Cómo llevar el corte fluffy para verte increíble

Lo mejor del fluffy es su versatilidad, puedes adaptarlo a distintos largos, aunque las medias melenas son las favoritas porque permiten lucir mejor las capas. Algunas ideas para llevarlo:



Con flequillo tipo cortina para un efecto más juvenil.

para un efecto más juvenil. En versión midi con ondas suaves para un look relajado.

para un look relajado. Con acabado ligeramente despeinado para ese aire effortless.

Eso sí, hay un pequeño truco porque el fluffy se luce mejor cuando se peina con volumen, usando secadora o cepillo redondo para levantar la raíz.

El regreso del fluffy no es casualidad, forma parte de una tendencia más amplia que apuesta por lo natural, personalizado y con movimiento. Así que si estabas pensando en un cambio de look, este puede ser el momento perfecto para despedirte del bob para darle una oportunidad a este corte lleno de vida.