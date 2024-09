3 errores comunes mientras duermes que podrían estropear tu pelo

El cuidado del cabello no descansa, por lo que incluso cuando duermes, es necesario que adoptes hábitos saludables para que no se maltrate. En esta ocasión te vamos a contar de 3 errores comunes que probablemente estés cometiendo mientras estás en la cama y no lo sabías, ¿lo peor? ¡Pueden estropear tu pelo!

Recuerda que el cuidado del cabello no solo se limita a los productos que utilizamos o a las técnicas de peinado que aplicamos durante el día. Lo que sucede mientras dormimos también puede tener un gran impacto en la salud de nuestra melena.

Estos errores al dormir dañan el cabello Getty Images

Errores comunes que maltratan el cabello al dormir

Dormir con el cabello mojado

Esto es un error frecuente que muchas personas cometen, especialmente después de una larga jornada. Dormir con el cabello húmedo puede provocar quiebres, puntas abiertas y un mayor riesgo de frizz.

Usar el tipo incorrecto de funda de almohada

Las fundas de almohada de algodón son comunes, pero pueden no ser la mejor opción para la salud de tu cabello. El algodón absorbe la humedad y los aceites naturales del cabello, dejándolo seco y propenso a la rotura.

Elegir en su lugar una funda de almohada de seda o satén puede ser una solución eficaz. Estos materiales son suaves y ayudan a retener la humedad del cabello, reduciendo el frizz y minimizando la rotura.

Atarse el cabello de manera incorrecta

Muchas personas se amarran el pelo antes de dormir para mantenerlo alejado del rostro o evitar enredos. Sin embargo, al usar bandas elásticas ajustadas o peinados demasiado apretados se puede dañar el cabello, especialmente alrededor de la línea del pelo. Esto puede provocar quiebres y debilitar las raíces.

En su lugar, puedes elegir bandas de tela suaves, como las de satén o seda, y optar por peinados como una trenza suave o un moño flojo.