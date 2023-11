Existen muchos mitos alrededor del procedimiento que tiene que seguirse para lograr lucir espectacular tanto de día como de noche, ya que se tiene la creencia de que los métodos de make up para cada una de estas partes de la jornada son radicalmente diferentes.

Sin embargo, la realidad es que uno no dista del otro y es posible lograr un maquillaje nocturno brillante afinando solo algunos detalles de los métodos de día, aunque es preciso prestar meticulosa atención para que sea distinguibles dichos esfuerzos que marcan la diferencia.

Recuerda que, para ocasiones importantes, es imprescindible mantener un equilibrio entre el make up y el outfit, ya que una de las máximas reglas para no lucir un estilo desentonado es no exagerar en la austeridad y rendir honor a una prenda de lujo sofisticada.

No te equivoques a la hora de armar tus looks de noche y toma en cuenta estas 3 reglas de oro para lograr un maquillaje de noche perfecto y elegante:

El tono de tu base no debe ser más oscuro

Es imprescindible siempre usar el tono de base ideal, acorde a nuestro tono de piel

Suele creerse que para que un look de noche luzca bien bajo una iluminación artificial es necesario optar por la aplicación de un tono de base más oscuro que lo normal. Sin embargo esta es una creencia totalmente errónea.

Para lograr el efecto matizado deseado puedes optar por agregar tonos marcados de contour o bien optar por la aplicación de una crema con tonos dorados en áreas estratégicas, donde se requiera mostrar un mayor perfilado.

Los smokey eyes son los reyes de los looks de noche

Nunca demuestres el poder que tiene tu mirada y toma en cuenta que en los estilos nocturnos es ideal resaltar la profundidad de los ojos por medio del uso de sombras en color oscuro. También puedes optar por complementar tu encanto a través del uso de pestañas postizas, cuyo uso es válido en eventos de noche, en combinación con vestidos elegantes.

Los smokey eyes son un imprescindible de los looks de noche

Juega con los iluminadores

Existe algo te permite la oscuridad y la luz de la luna y que el Sol no puede hacerlo: la capacidad de jugar con iluminadores satinados y brillos en el make up. En looks de día esta jugada puede parecer algo arriesgada, pero en la noche todo cambia, ya que la iluminación artificial ayuda al contraste de las sombras y puntos de brillo en el rostro, haciéndote lucir elegante y con facciones perfiladas.

El uso de sombras con efecto metalizado en color plata y dorado también forman parte del conjunto de juegos de iluminación que puedes adoptar en tus looks elegantes de noche.