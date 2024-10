5 peinados de Monica Bellucci que puedes replicar para lucir este otoño 2024

Monica Bellucci es un ícono de estilo y elegancia que ha mantenido su imagen sofisticada a lo largo de los años. Este otoño 2024, sus peinados atemporales vuelven a ser tendencia, y la buena noticia es que muchos de ellos son fáciles de replicar. Desde su característico look con ondas suaves hasta recogidos glamorosos, te mostramos cómo puedes inspirarte en su estilo para lucir increíble esta temporada.

1. Ondas suaves al estilo Old Hollywood

Monica Bellucci ha lucido en muchas ocasiones las clásicas ondas sueltas inspiradas en el glamur de la vieja escuela de Hollywood. Este peinado es perfecto para eventos elegantes y es fácil de lograr utilizando un rizador de grosor medio. Solo debes crear ondas marcadas y luego suavizarlas con un cepillo para obtener ese acabado pulido y sofisticado.

2. Flequillo desfilado con melena larga

Otro de los looks más característicos de Bellucci es su flequillo largo y desfilado, combinado con una melena larga y lisa. Este estilo es ideal si buscas suavizar tus facciones y darle un aire juvenil a tu rostro. Para mantener la frescura de este peinado, es importante alisar el cabello con plancha y utilizar un poco de sérum para darle brillo.

Ondas suaves al estilo Old Hollywood: Este peinado clásico de Monica Bellucci es perfecto para lucir elegante en cualquier evento de noche. Instagram @monicabelluccioficiel

3. Moño bajo desenfadado

Para los días en los que buscas algo más relajado, pero sin perder elegancia, puedes optar por un moño bajo, un peinado que Bellucci ha lucido en múltiples alfombras rojas. El truco está en no hacerlo demasiado tirante y dejar algunas mechas sueltas para enmarcar el rostro. Este estilo aporta un toque casual y chic al mismo tiempo.

4. Peinado con raya al medio

La simplicidad también es sinónimo de sofisticación. Uno de los looks más recurrentes de Monica es llevar su melena con una raya al medio y el cabello perfectamente liso. Este peinado, además de ser sumamente fácil de replicar, alarga visualmente el rostro y aporta un aire minimalista y elegante. Solo necesitas una plancha para alisar y un poco de laca para fijar.

5. Recogido con volumen

Los recogidos con volumen en la coronilla son un must para eventos más formales. Monica Bellucci ha llevado este peinado en varias ocasiones, dándole un toque clásico y estilizado a su look. Puedes añadir un poco de crepé en la zona superior del cabello y recogerlo en un moño bajo o alto, según tu preferencia.

Este otoño 2024, deja que la elegancia de Monica Bellucci te inspire para renovar tu look. Con estos peinados, no solo lograrás un estilo sofisticado, sino que también tendrás opciones versátiles para diferentes ocasiones, desde eventos formales hasta salidas casuales. ¡Anímate a probar estos looks y deslumbra con tu elegancia esta temporada!