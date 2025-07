5 peinados recogidos fáciles que elevan cualquier look sin esfuerzo

Hablar de peinados recogidos no necesariamente se refiere a ideas de peinados para fiestas. El pelo recogido es una gran alternativa de estilo para los días en que el pelo está rebelde, cundo queremos hacer algo diferente, cuando estamos sufriendo de un calor insoportable, como es el caso de esta temporada de verano, o incluso cuando buscamos elevar nuestra apariencia y darle un toque especial al look que hemos elegido para el día.

Lograr un peinado encantador no tiene por qué tenerte horas frente al espejo, existen peinados que además de ser muy fáciles de hacer aportan una imagen pulcra y muy sofisticada.

Chongo alto despeinado

Esta alternativa es el arma secreta para aquellas que buscan un recogido rápido y sencillo. La idea es lograr un pelo elevado en chongo que deje caer algunos mechones de la cebolla para darle un toque messy pero sin llegar a la categoría de lo desarreglado. Lo único que necesitas para esta idea es una buena liga y pasadores.

Semirecogido con pinza de oro

Los accesorios correctos siempre serán el toque que ayude a resaltar un peinado. El pelo semirecogido nos permite lucir un look muy frazzled english woman el cual se elevará a categoría de elegante si lo acompañas con una pinza de diseño minimalista en color dorado. Para los días de verano este recogido es una excelente opción.

El chongo bajo pulcro es la opción perfecta para lucir un pelo elegante mientras elevas tu look GettyImages

Coleta con pelo lacio

El pelo lacio generalmente se asocia con la limpieza, la pulcritud y la elegancia, así que es la opción perfecta si de elevar looks se trata. El objetivo de esta idea es lograr una coleta de caballo con un liso casi perfecto sin llegar a ser un pelo estilo clean look. Este peinado es el compañero perfecto de un look con chalecos cortos y pantalones de vestir.

Media coleta con torcido

Este es el peinado favorito de muchas royals, esta semana se lo vimos a la infanta Sofía y sigue siendo uno de los hairstyles predilectos cuando buscamos algo sencillo pero sofisticado. La media coleta con torcido es ideal para aquellas que buscan un peinado que permita llevar el rostro descubierto pero una porción de pelo suelto.

Chongo bajo pulcro

Los chongos bajos son la alternativa perfecta al momento de buscar peinados que se vean elegantes y limpios. Este peinado tensa visualmente el rostro dándole un aspecto más rejuvenecido además es perfecto para luir accesorios como scrunchies de satén, listones o ligas con decoraciones como perlas finas.

No necesitas ir al salón ni tener grandes habilidades para lograr que tus peinados recogidos luzcan impecables. Tampoco tienen que ser perfectos para que tu apariencia se eleve, con el simple hecho de apostar por ellos, ya te hará lucir una imagen muy pulcra.