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Calendario lunar abril 2026: ¿cuándo debes cortarte el pelo para que crezca rápido y sano?

Así que ya sabes: si quieres una melena larga para verano, agenda tu corte en luna creciente y deja que la magia hagan lo suyo.

Marzo 31, 2026 • 
Karen Luna
Cortes de pelo largo que estilizan el rostro y rejuvenecen

Calendario lunar abril 2026: ¿cuándo debes cortarte el pelo para que crezca rápido y sano?

Getty Images

Si eres de las que siente que todo fluye mejor cuando sigue los ritmos naturales, el calendario lunar puede convertirse en tu mejor aliado beauty. Abril 2026 llega con fases muy marcadas y, aunque no es una ciencia exacta, muchas personas siguen estas fechas para elegir el mejor momento para cortar el pelo o potenciar su crecimiento.

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Las fases de la luna que marcan abril 2026

Este mes comienza con una energía intensa gracias a la luna llena del 2 de abril, seguida por el cuarto menguante el día 10, la luna nueva el 17 y el cuarto creciente el 24. Cada una de estas etapas se asocia, desde hace años, con distintos efectos en el cuerpo y también en el pelo, sobre todo en lo que tiene que ver con crecimiento.

El mejor momento para que crezca rápido y fuerte

Si lo que buscas es que tu melena crezca más rápido y con mayor vitalidad, la recomendación más extendida es aprovechar la fase creciente. A partir del 18 de abril, y especialmente después del día 24, se cree que la energía favorece todo lo relacionado con crecimiento, por lo que es el momento ideal para agendar un corte ligero.

Muchas personas que siguen este método aseguran notar una diferencia en la rapidez con la que crece el pelo, además de una apariencia más saludable.

Cuándo cortarlo para fortalecerlo y mantener el estilo

Ahora, si tu objetivo no es que crezca rápido sino mantener la forma del corte por más tiempo y fortalecerlo, el cuarto menguante (alrededor del 10 de abril) suele ser el más recomendado. En esta fase, el crecimiento es más lento, pero se asocia con mayor resistencia, lo que ayuda a que el estilo se conserve por más días. ¡Es una buena opción si llevas un corte definido o no quieres retocarlo tan seguido!

Días que muchas prefieren evitar

Dentro de estas creencias, la luna nueva del 17 de abril no suele ser la favorita para hacer cambios importantes, ya que se relaciona con una energía más baja en términos de crecimiento. Por otro lado, la luna llena, aunque es poderosa, muchas veces se reserva para rituales más que para visitas al salón.

Aunque seguir el calendario lunar puede ser un ritual bonito (y hasta relajante), no hay que olvidar que la salud del pelo depende también de hábitos diarios, como una buena alimentación, hidratación y cuidados constantes.

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Aun así, si te gusta conectar con estos ciclos, abril 2026 tiene fechas perfectas para intentarlo. A veces, un pequeño cambio en el momento en que decides cortarlo puede hacerte sentir renovada… y eso también cuenta.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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