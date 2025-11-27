¿Cómo eliminar las arrugas de la cara? 5 cortes de pelo “desenfadados” que rejuvenecen y favorecen a los 50

A partir de los 50, el pelo se convierte en un aliado estratégico para rejuvenecer el rostro, y especialmente para suavizar líneas de expresión, arrugas o zonas donde la piel pierde firmeza.

Si bien es cierto que no existe un corte mágico que elimine las arrugas definitivamente, sí existen estilos capaces de equilibrar proporciones, aportar luz y generar un efecto lifting inmediato.

Este año los cortes de pelo desenfadados, aquellos que llevan textura y movimiento, estarán revolucionando las tendencias 2026, pues favorecen muchísimo a los rostros maduros.

Estos son los cinco más pedidos, especialmente si buscas un look moderno, fresco y con efecto rejuvenecedor.

Corte midi ondulado

Si amas el look natural, este corte es perfecto para ti. El largo midi con ondas suaves ayuda a crear una silueta muy femenina sobre la melena, aporta luminosidad y agrega movimiento constante. ¿Por qué rejuvenece? En este tipo de cortes, las ondas ayudan a romper la rigidez del pelo lacio, dando una sensación de vitalidad; además, agrega volumen lateral, el cual ayuda a equilibrar las mejillas y la mandíbula, suavizando así la apariencia de arrugas.

Pixie largo

Este corte es uno de los favoritos y más atemporales para ayudar a rejuvenecer sin esfuerzo.

El pixie largo mantiene la practicidad de un pelo corto, pero apostando por la inclusión de mechones más largos en la parte superior y un flequillo lateral que nos ayuda a suavizar los rasgos. Este corte es considerado como uno de los mejores con efecto antiarrugas gracias a que el flequillo que lo conforma ayuda a disimular líneas de expresión en la frente, mientras que la textura superior aporta altura y alarga el rostro, brindándole armonía y frescura.

Lob con capas fluidas

El lob a la altura de los hombros y con capas apenas visibles es la opción ideal para mujeres que buscan algo moderno pero no demasiado corto. Este estilo ofrece varios beneficios: debido a su longitud, es capaz de estilizar el cuello y la clavícula; sus capas fluidas añaden un aire juvenil sobre el rostro, y su acabado natural permite que el pelo se acomode de manera suave alrededor de nuestra cara, difuminando las líneas de expresión y sin necesidad de recurrir a herramientas de calor para estilizarlo.

Shag con volumen estratégico

El corte shag regresó en el 2025 como una opción renovada para unirse a la tendencia del desenfado; este 2026 no sea la excepción y vuelve a ser una opción elegante y favorecedora, especialmente a los 50. ¿La razón?, concentra volumen en la zona de la coronilla y alrededor del rostro, creando un efecto visual. Sus capas ligeras rompen con la rigidez y su acabado despeinado ayuda a que la piel luzca más relajada y joven.

Corte bob con puntas suaves

Este clásico es perfecto para suavizar los rasgos. En su versión desestructurada mantiene la frescura del corte recto, pero le suma textura en las puntas para que ayuden a enmarcar el rostro sin dejarlo con apariencia pesada. Esta es una opción rejuvenecedora porque suaviza la línea de la mandíbula, aporta volumen en la parte superior y resta atención en arrugas del contorno de ojos y boca.

Gracias a su aire de desenfado, aporta dinamismo, el cual hace que nuestra piel se perciba tersa y equilibrada.

Los cortes de pelo desenfadados son la tendencia más poderosa para aquellas que buscan restar años sin procedimientos estéticos. Con textura, movimiento y un acabado natural, estos estilos equilibran el rostro, suavizan las líneas de expresión y crean un efecto visual rejuvenecedor.