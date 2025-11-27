Suscríbete
¿Han considerado el divorcio? Biógrafo real revelaría supuesta infidelidad de William a Kate Middleton

Los rumores sobre una supuesta infidelidad vuelven a encenderse tras la afirmación de un biógrafo sobre Kate poniendo un ultimátum al futuro heredero.

Noviembre 27, 2025 • 
Lily Carmona
Los nuevos vecinos de Kate Middleton y el príncipe Harry están molestos

Biógrafo real revela supuesta infidelidad de William a Kate Middleton.

Getty Images

Cuando se habla de escándalos reales, solemos pensar en Meghan y Harry… o recientemente, en el ex príncipe Andrés; sin embargo, en los últimos años, los príncipes de Gales también han estado bajo el escrutinio público luego de que rumores de infidelidad, así como la prolongada ausencia de Kate Middleton tras su diagnóstico, han permitido que el nombre de Rose Hanbury resurja de entre las sombras.
Así, una nueva declaración por parte de un biógrafo real ha vuelto a colocar la lupa sobre el matrimonio de William y Kate.

El supuesto ultimátum que Kate le habría puesto a William

De acuerdo con el biógrafo Andrew Lownie, Kate Middleton habría confrontado a William cuando los rumores de un romance con Rose reaparecieron en 2024. Según lo citado por el también escritor, la princesa habría dicho una frase contundente: “Es ella o yo”.
Aunque esta declaración no ha sido confirmada por la casa real, pues hasta ahora, respecto a este tipo de situaciones, se mantiene en absoluto silencio, la frase estaría reflejando el desgaste emocional de la princesa desde el inicio del rumor, el cual comenzó en 2019.

The Prince And Princess Of Wales Attend The Royal Variety Performance

William y Kate llegando al Royal Variety Performance 2025 en el Royal Albert Hall.

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

¿Existe o existió una crisis matrimonial entre William y Kate?

Los rumores sobre un supuesto romance entre William y Rose, marquesa de Cholmondeley, surgieron en 2019 cuando se habló de un distanciamiento inesperado entre Kate y la aristócrata, quien formaba parte de su círculo social en Norfolk.
Personas próximas a la pareja aseguran que William y Kate sí atravesaron un período difícil, especialmente cuando los rumores volvieron el año pasado. Algunos medios británicos llegaron a reportar que la pareja asistió a terapia para reforzar la relación, aunque no necesariamente esto sea por una infidelidad o indicios de separación o divorcio.
Sobre esta situación, no existen pruebas o comentarios oficiales por parte de la casa real.

¿Quién es Rose Hanbury?

Exmodelo, aristócrata y esposa del marqués de Cholmondeley, su cercanía con William y Kate era completamente natural dentro del círculo social que comparte. A pesar de que a lo largo de los años Rose se ha visto envuelta en este escándalo, ha negado categóricamente las acusaciones.

The King And The Queen Attend A Service Of Dedication For The Order Of The British Empire

Rose Cholmondeley

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Cuando el rumor cobró fuerza, la aristócrata se convirtió en un personaje mediático, situación que la llevó en 2024 a poner un límite, desmintiendo así cualquier insinuación que la vinculara a William y Kate.

Aunque el supuesto ultimátum que Kate Middleton habría dado al príncipe William ha vuelto a encender los rumores sobre problemas en el matrimonio de los Gales, la realidad es que no existen pruebas que sustenten dichas acusaciones.
Por ahora, William y Kate continúan enfocados en su familia, su trabajo institucional y en mantener la discreción que siempre los ha caracterizado.

