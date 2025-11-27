¿Dua Lipa se nacionaliza mexicana? La famosa cantante abrirá un puesto de tacos y esto es lo que sabemos

Dua Lipa está por regresar a México con su esperado “Radical Optimism Tour”. Sin embargo, no lo hará sola y es que la cantante llegará a la ciudad acompañada de una experiencia culinaria que ya desató furor en redes sociales.

Bajo el nombre “Taquería La Dua”, la artista lanzó una activación especial en la Ciudad de México que mezcla gastronomía, estética pop y un ambiente completamente diseñado para sus fans.

De esta forma, la cantante se nacionaliza, no de forma oficial, como mexicana, pues ha encontrado en nuestra cultura y gastronomía una forma divertida de conectar con la audiencia antes de sus shows este diciembre.

Taquería La Dua: un espacio temporal para fans

La taquería La Dua funcionará como un espacio pop-up del primero al 5 de diciembre en Avenida Michoacán 93, Condesa, dentro de la taquería “Los caramelos”. El horario será de 12:00 a 00:00 horas, pensado para recibir tanto a quienes asistan a los conciertos como al público general que quiera vivir una experiencia distinta y degustar un delicioso menú.

La propuesta no es solo comer tacos, sino convivir en un espacio temático con la estética visual del álbum “Radical Optimism”, música, ambientación especial y productos oficiales exclusivos de la cantante.

El menú de La Dua, inspirado en su nueva era musical

La activación incluye un menú reducido pero completamente tematizado con opciones como Taco Radical Optimism, Taco Houdini, Taco María, consomé y bebidas especiales creadas específicamente para la experiencia.

Los platillos hacen referencia directa al nuevo concepto creativo de la cantante, mezclando su identidad visual con sabores locales. La idea del proyecto es ofrecer una experiencia multisensorial que combine el universo artístico de Dua y uno de los símbolos más queridos de nuestro país: los tacos.

El regreso triunfal de Dua Lipa a México

La estrella pop visitará nuevamente nuestro país para sus presentaciones en el estadio GNP Seguros. Esta es la tercera visita que realiza a México, luego de su debut en 2017 durante su presentación en el Corona Capital y su posterior show masivo en 2022.

Para esta gira, Dua promete una producción más ambiciosa, con coreografías renovadas y toda la estética vibrante de su nuevo disco llevada al escenario.

La demanda para ingresar a este evento ha sido tan alta que, además de las fechas 1 y 2 de diciembre, se sumó una tercera para el 5 de diciembre, confirmando el impacto cultural que la cantante mantiene en la capital.

Aunque Dua Lipa no está nacionalizándose mexicana de forma oficial, la apertura de “Taquería La Dua”, que tendrá solo unos días de vida, es una forma cariñosa de darle la bienvenida a una cantante que refleja su conexión con el público mexicano y su interés por ofrecer una experiencia más allá del concierto. Para ninguna de nosotras es un secreto que seguramente este será un show icónico y único; recordemos que Dua aprovecha el espacio para realizar un cover de un artista famoso del país al que asiste. Las apuestas para este concierto son que la albanesa interpretará alguna canción de Juan Gabriel.

Entre tacos, platillos típicos y música legendaria, ¿tú vas a asistir al concierto?