El secreto del delineado de ojos de Maribel Verdú para un look clásico y elegante

La clave de la belleza es el autoconocimiento, y Maribel Verdú lo sabe. A sus 53 años, la actriz domina el arte de resaltar sus facciones con un delineado de ojos clásico y elegante. Si quieres replicar su look, aquí está el secreto de su beauty look.

Maribel es una de las actrices más destacadas del panorama cinematográfico español, con una amplia trayectoria profesional que abarca más de 40 años. Ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos dos Premios Goya, un Premio Ariel y el Premio Nacional de Cinematografía.

A lo largo de su trayectoria, la actriz ha participado en un gran número de películas, tanto españolas como internacionales. Algunos de sus papeles más destacados incluyen “Huevos de Oro” (1993), “Y tu mamá también” (2001), “El laberinto del Fauno” (2006) y “De tu ventana a la mía” (2011) y, recientemente, participa en la serie “Élite”.

“Mi personaje en Élite es uno de los más interesantes que he hecho, lo he disfrutado muchísimo. Otra vez mis miedos. Con la pandemia, también, perdí los prejuicios”, comentó recientemente en entrevista para El País.

La actriz es conocida por su estilo elegante y sofisticado. En sus apariciones públicas, suele lucir looks clásicos y atemporales, con un toque de glamour. Su maquillaje también es muy característico, con un énfasis especial en los ojos.

Sobre la elección de su maquillaje, Maribel había explicado a Yo Donna: “Tengo una boca prominente y mucho diente, así que lo que busco a la hora de maquillarme es que la atención no vaya hacia esa zona. Además, me río mucho, así que si me pintara los labios de algún color fuerte sería demasiado. De vez en cuando sí me lo permito, pero por norma suelo preferir un ‘gloss’. Para contrarrestar, escojo normalmente un ahumado de ojos que me aporta un aire misterioso”.

Maribel Verdú tiene el look de maquillaje perfecto: clásico y atemporal. AFP

Maribel Verdú: un look clásico y elegante

El delineado de ojos de Maribel Verdú es uno de sus rasgos más distintivos. Se trata de un delineado clásico, con una línea fina y precisa que enmarca la mirada. Para conseguir este look, es importante seguir estos pasos:



Prepara la piel Antes de aplicar el eyeliner, es importante preparar la piel de los párpados. Para ello, puedes utilizar un primer de ojos para crear una superficie lisa y uniforme, ocultando las líneas finas. Escoge el delineador ideal Para conseguir un delineado fino y preciso, lo más recomendable es utilizar un producto en formato líquido o en gel. Aplica el eyeliner Comienza por aplicar una línea fina a lo largo de la base de las pestañas superiores. A continuación, extiende la línea hacia el exterior, siguiendo la forma del ojo. Define la línea Para que el delineado quede más definido, puedes utilizar un pincel fino eso te ayudará a difuminarlo ligeramente. Sin llegar a ser un smokey, el acabado ahumado es muy favorecedora. Usa máscara de pestañas Para completar el clásico look, aplica una capa de máscara de pestañas para dar volumen y longitud a las pestañas.

Domina el secreto del delineado de ojos

Si bien el elegante delineado de ojos de Maribel Verdú ayuda a que su mirada sea más llamativa y expresiva, hay formas de adaptarlo según tus necesidades. Toma nota:



Si tienes los ojos pequeños , puedes aplicar el eyeliner en el interior del párpado inferior. Con esto, lograrás agrandar la mirada.

, puedes aplicar el en el interior del párpado inferior. Con esto, lograrás agrandar la mirada. Si tienes los ojos grandes , te recomendamos usar el delineador en el exterior del párpado superior, así podrás intensificar la mirada.

, te recomendamos usar el delineador en el exterior del párpado superior, así podrás intensificar la mirada. Para un look más dramático , puedes aplicar el producto en la línea inferior de las pestañas.

, puedes aplicar el producto en la línea inferior de las pestañas. Pero si buscas un look más natural, difumina el maquillaje con un pincel.

¿Lista para resaltar tus ojos? El clásico delineado de Maribel Verdú es el secreto para una apariencia elegante. Además, es atemporal y puedes adaptarlo a tus propias facciones.