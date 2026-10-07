Givenchy Primavera-Verano 2027: así es el maquillaje de ojos geométricos que dominará la temporada

El desfile Givenchy by Sarah Burton Primavera-Verano 2027 no solo presentó una colección marcada por siluetas precisas y definidas. La propuesta de belleza también encontró una manera de traducir esta visión a través de un maquillaje que convirtió los ojos en el principal protagonista del look.

Para acompañar las poderosas siluetas de la colección, el equipo de belleza creó una propuesta que explora una feminidad definida por la fuerza, el equilibrio y la versatilidad. El resultado: ojos con formas geométricas y colores intensos, una piel luminosa y transparente y labios en tonos naturales.

El maquillaje de ojos geométricos que propone Givenchy para Primavera-Verano 2027

La mirada fue el punto focal del beauty look. Para conseguirla, se utilizaron los Khôl Couture Waterproof Eyeliners de Givenchy en los tonos 4-Cobalt y 5-Jade, dos colores intensos que aportaron una inesperada dosis de color a las propuestas de la colección.

Los delineadores se utilizaron para crear formas geométricas individuales, alargando visualmente los ojos y reforzando la estructura de la mirada. Los tonos se superpusieron para conseguir un acabado intenso y sólido, en armonía con las prendas del desfile.

El resultado se aleja del clásico delineado negro y propone experimentar con el color como una extensión de la propia silueta. Los trazos definidos convierten el maquillaje de ojos en prácticamente otro elemento gráfico del look.

El maquillaje también puede convertirse en una declaración de moda. Para Givenchy Primavera-Verano 2027, Sarah Burton llevó la mirada al centro de la propuesta con formas geométricas en tonos cobalto y jade, piel luminosa y labios nude. Fotos: Cortesía

Cejas definidas para equilibrar la mirada

Las cejas también tuvieron un papel importante en la propuesta. Para conseguir una apariencia inspirada en la estética masculina, se rellenaron y definieron de manera sutil con Mister Eyebrow Pencil.

La intención no fue crear unas cejas excesivamente marcadas, sino aportar estructura al rostro y mantener el equilibrio con la intensidad de los ojos.

Piel luminosa: el contrapunto perfecto para los ojos

Mientras la mirada concentró todo el impacto del maquillaje, la piel se mantuvo mucho más ligera y natural.

Para conseguir este acabado se utilizó Prisme Libre Glow Serum Foundation, aplicada de manera estratégica y ligera. La propuesta buscó conservar una apariencia fresca, luminosa y transparente, perfeccionando la piel sin ocultar por completo su textura.

El secreto estuvo también en la cantidad: se utilizó una sola pulsación de la base, distribuida ligeramente para conseguir ese efecto de piel perfeccionada pero natural.

Después, Prisme Libre 4-Color Pressed Powder se aplicó en los puntos altos del rostro para suavizar y matificar ligeramente la piel sin perder su luminosidad.

Un beauty look preciso, gráfico y sofisticado que adelanta una de las grandes apuestas de belleza de la próxima temporada. Fotos: Cortesía

Labios nude para dejar todo el protagonismo a los ojos

En los labios, Givenchy apostó por la discreción. Primero se prepararon e hidrataron con Le Rouge Hydra Balm en 00-Natural para conseguir una textura suave y confortable.

Después se aplicó Le Rouge Satin Silk en N03-Beige Crush, presionándolo suavemente sobre los labios para atenuar su color natural y conseguir un acabado nude sutil. Este contraste fue fundamental para el resultado final: mientras los ojos apostaron por formas geométricas y colores intensos, los labios permanecieron prácticamente naturales.

Los labios se mantuvieron discretos en Givenchy Primavera-Verano 2027. El tono natural se suavizó con un nude beige para crear un acabado sutil que dejó toda la atención en los ojos geométricos y sus intensos toques de color. Foto: Cortesía

El maquillaje de Givenchy que anticipa una nueva forma de llevar el color

La propuesta de belleza de Givenchy Primavera-Verano 2027 demuestra que el color puede incorporarse al maquillaje de una manera mucho más gráfica. En lugar de cubrir todo el párpado con sombras intensas, los pigmentos se convierten en líneas y formas que modifican visualmente la mirada.

El resultado es un maquillaje sofisticado, preciso y contemporáneo que acompaña la ropa sin competir con ella. Para la próxima temporada, los ojos dejan de ser únicamente un complemento del look y se convierten en una auténtica declaración de estilo.